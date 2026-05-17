На дне Иссык-Куля нашли средневековый город: археологи сравнили его с Атлантидой

Техно
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
На дне озера Иссык-Куль археологи обнаружили руины средневекового города, который мог исчезнуть после мощного землетрясения несколько веков назад. Ученые уже называют находку одним из самых важных археологических открытий последних лет.

Международная экспедиция во время подводных исследований осенью 2025 года обнаружила под водой улицы, общественные здания, жилые кварталы и мусульманское кладбище. Руины находятся на глубине всего нескольких метров у северо-западного побережья озера, пишет Earth.

По словам ученых, город мог уйти под воду после мощного землетрясения в начале XV века.

Дайверы обследовали четыре участка на глубине от одного до четырех метров. С помощью подводных дронов они создали детальные карты разрушенных зданий, стен и деревянных конструкций.

Археологи обнаружили обожженные кирпичные стены, мельничный жернов и остатки крупного сооружения, которое, вероятно, использовалось для переработки зерна. Также найдены декоративные элементы, указывающие на существование общественных зданий – возможно, мечети, бани или медресе.

По мнению исследователей, город был важным торговым центром на одном из маршрутов Великого шелкового пути. Через регион проходили пути для караванов, соединявшие долины Таласа и Чуя с Иссык-Кулем. Здесь перевозили шелк, металлы, товары и распространяли религиозные идеи.

Особый интерес археологов вызвало найденное под водой мусульманское кладбище площадью около 300 на 200 метров. Захоронения датируются XIII–XIV веками. Тела были уложены в соответствии с исламскими традициями - на правом боку лицом в сторону Мекки. Команда ученых извлекла останки двух тел - мужчины и женщины, для изучения.

Ученые уже начали анализ деревянных конструкций и грунта. Это поможет установить точные даты строительства, разрушения и затопления города.

Археологи считают, что подводный город на дне Иссык-Куля может стать одной из крупнейших исторических сенсаций последних лет. То, что сегодня выглядит как разбросанные руины, в будущем может превратиться в полноценную карту древнего города с улицами, мастерскими, жилыми кварталами и религиозными сооружениями.

Автор - Светлана Тихомирова
