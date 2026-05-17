Индия усиливает меры жесткой экономии для смягчения последствий войны США с Ираном, включая повышение цен на бензин и пошлин на импорт золота, сообщает Bloomberg.

Не надо ездить на работу

В пятницу, 15 мая, государственные нефтеперерабатывающие заводы повысили цены на бензин и дизельное топливо более чем на 3%, чтобы сдержать растущие убытки и внутренний спрос после резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это первое повышение за четыре года, отмечает агентство.

Сотрудников в столичном регионе Дели обязали работать из дома дважды в неделю для экономии топлива.

13 мая правительство также повысило импортные пошлины на золото и серебро. Они включают базовую таможенную пошлину в 10% и сбор на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры в 5%. Таким образом, ставка выросла с 6 до 15%.

Кроме того, власти временно запретили экспорт сахара, чтобы защитить внутренние запасы.

Давление на рупию

Более того, Резервный банк Индии (RBI) предложил снизить налоги для иностранных инвесторов, владеющих государственными облигациями, что является еще одним способом стимулирования притока капитала, сообщает Bloomberg.

«Правительство принимает различные превентивные меры для сохранения валютных резервов в условиях давления на рупию», — сказала экономист Nirmal Bang Securities Тереза Джон. Она отметила, что меры по ограничению импорта золота аналогичны тем, которые принимались в предыдущие периоды «внешнего стресса».

Индия является третьим по величине в мире импортером нефти и зависит от поставок энергоносителей через Ормузский пролив, фактически заблокированный более двух месяцев из-за войны с Ираном.

Рост цен на энергоносители привел к резкому увеличению оттока иностранных инвестиций из страны, что оказало давление на рупию, которая упала до рекордно низкого уровня. Накануне курс валюты упал до 95,9587 за доллар и стал худшим показателем в Азии за 2026 год. Отток иностранных инвестиций в этом году уже превысил прошлогодний рекорд в $19 млрд.