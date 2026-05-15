Японская Honda Motor Co. по итогам 2026 финансового года зафиксировала операционный убыток из-за списаний, связанных с пересмотром стратегии в сфере электромобилей.

Как сообщается в отчетности компании, операционный убыток за год, завершившийся 31 марта, составил 414,3 млрд иен ($2,6 млрд) по сравнению с прибылью в размере 1,2 трлн иен, полученной в предыдущем фингоду.

Honda получила годовой операционный убыток впервые за почти 70 лет ее деятельности как публичной компании. Убыток обусловлен потерями, связанными с ревизией стратегии компании в сфере электромобилей. В марте автопроизводитель предупредил, что может списать до 2,5 трлн иен из-за пересмотра планов в этом направлении. В отчетном периоде было отражено списание в размере 1,6 трлн иен.

Аккумуляторы отменяются

Главный исполнительный директор Honda Тосихиро Мибе сообщил, что компания отказывается от цели по увеличению доли электромобилей в продажах новых авто до 20% к 2030 году, а также от плана полного перехода на продажу электромобилей и автомобилей на топливных элементах к 2040 году.

Мибе также сказал, что Honda на неопределенный срок приостанавливает проект по производству электромобилей и аккумуляторов в Канаде, предполагавший инвестиции в размере $11 млрд. Honda за фингод продала 3,387 млн автомобилей (снижение на 8,9%) и 22,101 млн мотоциклов (рост на 7,4%).

Автопроизводитель рассчитывает, что по итогам текущего фингода получит чистую прибыль на уровне 260 млрд иен и операционную прибыль в 500 млрд иен. Honda планирует продать в этом году около 3,39 млн автомобилей и 22,8 млн мотоциклов.