Конфликт на Ближнем Востоке ударил по экспорту компании и заставил автопроизводителя пересмотреть прогнозы прибыли. Toyota фиксирует третье подряд месячное падение глобальных продаж по сравнению с прошлым годом, сообщает Bloomberg.

В апреле компания вместе с дочерним брендом Daihatsu реализовала 902015 автомобилей - на 3,7% меньше, чем годом ранее. При этом производство выросло на 3,4%, до 933 685 машин.

Одной из главных причин спада стали последствия конфликта на Ближнем Востоке. Из-за проблем с логистикой и перебоев в регионе экспорт Toyota в страны Ближнего Востока обвалился сразу на 92% - до всего 2418 авто.

Несмотря на сложную ситуацию, Toyota пока удаётся избегать полной остановки заводов, хотя маршруты через Ормузский пролив остаются нестабильными.

Компания также отмечает, что показатели прошлого года были искусственно усилены ажиотажным спросом перед введением новых пошлин и запуском обновленного кроссовера Toyota RAV4.

Дополнительное давление оказывает китайский рынок, где продажи Toyota в апреле упали на 25%. Японские производители продолжают терять позиции из-за усиления конкуренции со стороны местных брендов электромобилей.

Негативную динамику показали и другие японские автопроизводители. Honda сократила глобальные продажи на 7,9%, до 265215 машин, а Nissan - на 7,6%, до 208 663 автомобилей.

Ранее Toyota уже предупредила о ожидаемом падении прибыли в финансовом году до марта 2027-го. Компания прогнозирует операционную прибыль на уровне $18,8 млрд, что значительно ниже результата предыдущего года в $23,9 млрд.

По оценкам производителя, только из-за последствий конфликта в Иране и перебоев с поставками сырья компания может потерять около $4,2 млрд. Японские СМИ также сообщают, что Toyota планирует дополнительно сократить производство за пределами Японии примерно на 83 тысячи авто из-за проблем с логистикой.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota сохранила титул крупнейшего автопроизводителя мира в 2025 году.