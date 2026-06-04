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Частным лицам планируют запретить снимать заседания Рижской думы - а можно было? 0 50

Политика
Дата публикации: 04.06.2026
LETA
Изображение к статье: Заседание Рижской думы

Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный сегодня комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления.

В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления.

В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации Центральной администрации.

Как сообщалось, после стычки депутатов в комитете по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции началась дискуссия о необходимости запретить снимать происходящее на заседаниях именно депутатам.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) предложил запретить самовольную видеосъемку заседаний Рижской думы и комитетов, чтобы таким образом улучшить качество работы думы и проявить уважение к другим участникам заседаний.

По его мнению, отдельные депутаты оппозиционных фракций используют заседания думы для создания шоу и контента для своих каналов в социальных сетях. Это мешает качественной работе заседаний и целенаправленно унижает других присутствующих, считает Ратниекс.

Несмотря на намерение запретить съемку депутатам, поправки к регламенту этого не предусматривают.

Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы.

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#СМИ #рижская дума #депутаты #социальные сети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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