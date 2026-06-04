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Сейм восстановил полномочия нескольким депутатам и утвердил временные мандаты 0 73

Политика
Дата публикации: 04.06.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийский сейм
ФОТО: Valsts kanceleja

Парламент сегодня восстановил полномочия нескольким депутатам 14-го Сейма, а также утвердил временные депутатские мандаты для нескольких лиц.

Решением Сейма полномочия были восстановлены Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство"), Раймонду Чударсу ("Новое Единство") и Атису Швинке ("Прогрессивные").

Также депутаты утвердили временные депутатские мандаты Райвиса Калейса ("Объединенный список"), Арнолдса Ятниекса (Национальное объединение), Гиртса Штекерхофса (Союз зеленых и крестьян), Дависа Мелналксниса ("Объединенный список") и Яниса Эглитса (Национальное объединение).

Позже Сейм утвердил временный мандат и для Иевы Бранте ("Объединенный список"), которая утром не явилась на заседание Сейма, поэтому вопрос о ее мандате был временно отложен.

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#Сейм #депутаты #парламент #личности #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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