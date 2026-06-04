В восточной части Польши вдоль границ с Украиной и Беларусью введеныли временные ограничения на полеты гражданской авиации.

Как сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг, особый режим установили круглосуточно с 10 июня по 9 сентября 2026 года по требованию Вооруженных сил страны для обеспечения национальной безопасности.

Меры распространились на воздушное пространство от земли до высоты около трех километров вглубь польской территории на 20–50 километров, поэтому они не затронули регулярные пассажирские авиалайнеры, летающие значительно выше.

В ночное время в этой зоне запретили любые полеты, за исключением военной авиации и отдельных скоординированных рейсов из аэропорта Депултиче-Крулевское.

Днем гражданские самолеты и вертолеты могли летать только при наличии плана полета, включенного транспондера, постоянной радиосвязи с диспетчерами и без приближения гражданских беспилотников к зонам ПВО соседних государств.

Для государственных, санитарных и инфраструктурных рейсов предусмотрели специальный порядок допуска по согласованию с военным командованием.