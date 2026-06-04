Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с обращением к гражданам страны, заявив, что противники Исламской Республики пытаются использовать внутренние проблемы для ослабления государства после неудач на поле боя.

В послании, зачитанном от его имени во время мероприятий, посвященных годовщине смерти основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни и одному из главных шиитских праздников, Хаменеи подчеркнул необходимость сохранения национального единства.

По его словам, враги Ирана стремятся подорвать моральный дух населения, распространить разочарование и спровоцировать внутренние разногласия. Он отметил, что подобные действия рассматриваются как часть более широкой кампании давления на страну.

Хаменеи призвал граждан сохранять сплоченность и не поддаваться настроениям, которые могут ослабить общество. Он заявил, что любые шаги, способствующие распространению пессимизма или недоверия среди населения, фактически играют на руку противникам Ирана.

В обращении также подчеркивается, что устойчивость общества и единство народа остаются важнейшими факторами для противодействия внешнему давлению. Иранское руководство регулярно акцентирует внимание на необходимости консолидации общества в условиях региональной напряженности и международных вызовов.