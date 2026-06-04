Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход "мир через силу", заявила министр иностранных дел Байба Браже, комментируя сообщение агентства "Bloomberg" о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению российского диктатора Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник министра Том Садовскис, по мнению министра иностранных дел, эти усилия подтверждают, что все - Украина, Европа, США - хотят достичь мира, и страна-агрессор Россия - единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров", - говорит Браже.

По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру - это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход "мир через силу", укрепляя санкционный режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора.

Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию.

Браже акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает.