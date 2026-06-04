На фоне вывода из Литвы американских военных после завершения ротации премьер-министр Инга Ругинене заявила об отсутствии поводов для паники.

«На этой неделе я встречалась с послом, и меня заверили, что все в порядке. Это просто технический процесс ротации: одни военные прибывают, другие отбывают. Не будем забывать, что часть войск остается здесь», — сказала Ругинене в четверг в эфире LNK Zinios.

«У нас также есть определенные решения о прибытии дополнительных сил. Так что пока никакой паники и волнения точно нет», — добавила она.

Как сообщает BNS, после завершения ротации более тысячи американских военных с техникой в эти дни начинают покидать Литву. Их должна сменить новая группа, однако сроки и численность нового контингента пока неясны на фоне пересмотра США дислокации своих вооруженных сил в Европе.

Это означает, что пауза в ротации войск США в Литве продлится дольше обычного.

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что получил заверения от США в том, что завершающих ротацию американских военных сменят новые, однако сроки пока неизвестны.

В последние годы ротация американских войск проходила практически по непрерывному принципу. Это означало, что пока одни военные возвращались в места постоянной дислокации, в Литву уже начинали прибывать сменяющие их подразделения.

США регулярно размещали свои батальоны в Литве с 2019 года. После начала российского вторжения в Украину Вашингтон изменил статус своих сил в Литве на непрерывное ротационное развертывание.

Эти усиленные батальоны обычно состояли из тысячи и более военнослужащих с различной боевой техникой.

Ранее в мае Вашингтон объявил о приостановке развертывания 4 тыс. военнослужащих в Польше.

Однако вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил о размещении в Польше 5 тыс. американских военных.

Американский лидер тогда отметил, что этот шаг основан на его отношениях с президентом Польши Каролем Навроцким.