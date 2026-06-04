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«Плохая война... лучше плохого мира». Латвийские политологи о продолжающейся войне между Россией и Украиной 0 116

В мире
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: разрушенное строение после ракетное обстрела

разрушенное строение после ракетное обстрела

ФОТО: пресс-фото

"Критическая масса" для переговоров еще не достигнута.

Говоря о ситуации вокруг российско-украинсеой войны, директор центра геополитических исследований Марис Анджанс в интервью Латвийскому ТВ отметил, что его прогноз оправдался: война с Ираном затянула и войну на Украине, поскольку участие Трампа и его администрации в переговорах с Москвой и Киевом практически прекратилось. "При этом мир от Трампа был бы плохим миром. Сегодня плохая война лучше, чем плохой мир", - заявил политолог, имея в виду, что план Трампа фактически предполагал крайне болезненные уступки России со стороны Украины - в частности, передачу России и тех территорий Донбасса, которые Москва не контролирует.

Отвечая на вопрос о возможном участии лидеров европейских стран в переговорах с Россией о прекращении войны, доцент ЛУ Андис Кудорс подчеркнул, что "критическая масса еще не достигнута", то есть пока подходящий момент для такого участия лидеров европейских держав в переговорах с Путиным не наступил. По версии Кудорса, этот момент может наступить тогда, когда Украина еще более сильно "будет кусать Россию". На это Анджанс дополнил коллегу утверждением, что Украине сейчас принадлежит инициатива на поле боя, а дроны уже "добрались" до родного города Путина - Санкт-Петербурга.

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#Украина #война #Латвия #Европа #геополитика #переговоры #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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