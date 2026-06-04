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«В ближайшее время он получит по зубам» . Финансист о планах нового премьера 1 162

Политика
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финансист Гиртс Рунгайнис

Финансист Гиртс Рунгайнис

Гиртс Рунгайнис об "эффекте Тайсона".

Финансист и предприниматель Гиртс Рунгайнис во время дискуссии на ТВ-24 отметил, что и латвийским политикам, подобно Трампу, пока они не внутри процесса, а в оппозиции, кажется, что достаточно прийти к власти и все легко можно будет изменить. Вероятно, так считал и новоиспеченный премьер Андрис Кулбергс. "Это хорошо, что у него есть план. Но есть еще и "эффект Тайсона": у всех есть план на игру, но до того момента, как ты получаешь по зубам. Думаю, в ближайшее время он (Кулбергс - прим.ред.) получит по зубам", - уверен Г. Рунгайнис.

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#финансы #оппозиция #критика #планы #политика
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Эдуард Эльдаров
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