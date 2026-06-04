Финансист и предприниматель Гиртс Рунгайнис во время дискуссии на ТВ-24 отметил, что и латвийским политикам, подобно Трампу, пока они не внутри процесса, а в оппозиции, кажется, что достаточно прийти к власти и все легко можно будет изменить. Вероятно, так считал и новоиспеченный премьер Андрис Кулбергс. "Это хорошо, что у него есть план. Но есть еще и "эффект Тайсона": у всех есть план на игру, но до того момента, как ты получаешь по зубам. Думаю, в ближайшее время он (Кулбергс - прим.ред.) получит по зубам", - уверен Г. Рунгайнис.