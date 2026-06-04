Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил Министерству внутренних дел разработать основы миграционной политики Латвии. Документ должен определить приоритеты государства, подход к привлечению иностранной рабочей силы, студентов и предпринимателей, а также возможные ограничения на количество граждан третьих стран, которым разрешат проживать в стране.

Премьер-министр Андрис Кулбергс поручил министру внутренних дел Янису Домбраве начать разработку всеобъемлющих основ миграционной политики Латвии и до 1 июля представить правительству первые результаты работы.

Как сообщила пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня, в подготовке документа помимо Министерства внутренних дел примут участие Министерство иностранных дел, Министерство экономики, Министерство образования и науки, а также Министерство благосостояния.

По словам Кулбергса, до сих пор в Латвии не существовало единой и комплексной иммиграционной политики.

«Определив потребности и приоритеты государства, можно будет принимать прагматичные решения, выгодные именно для экономики Латвии. Нам не нужно заниматься популизмом, а следует действовать прагматично и дальновидно, учитывая потребности государства», — заявил премьер-министр.

Одной из задач документа станет определение допустимого количества граждан третьих стран, которые смогут находиться в Латвии. Отдельно планируется оценить число иностранных студентов, которых смогут принимать государственные и частные высшие учебные заведения.

Кулбергс отметил, что вопросы миграции нельзя рассматривать как единое явление, поскольку речь идёт сразу о нескольких различных категориях приезжающих. Среди них — иностранные работники, зарубежные студенты, бизнес-иммиграция, бывшие граждане СССР, а также граждане России и Беларуси, имеющие временные или постоянные виды на жительство в Латвии. По мнению премьер-министра, каждая из этих групп требует отдельного подхода и отдельных решений.

В рамках подготовки новой политики власти также намерены усилить контроль за соблюдением условий пребывания иностранцев в стране.

Кроме того, планируется ужесточить ответственность приглашающих лиц. Для тех, кто злоупотребляет системой приглашений или нарушает установленные правила, могут быть введены ограничения на приглашение иностранцев в Латвию в будущем.

В декларации нового правительства ограничение выдачи новых долгосрочных виз и видов на жительство иностранным гражданам уже обозначено как одно из приоритетных направлений работы. Новая коалиция подчёркивает, что миграционная политика должна быть связана не только с вопросами безопасности, но и с потребностями рынка труда, демографической ситуацией и развитием экономики.

Как сообщалось ранее, правительство Андриса Кулбергса было утверждено Сеймом 28 мая. Коалицию сформировали «Объединённый список», Национальное объединение, «Новое Единство» и Союз зелёных и крестьян.

Среди основных приоритетов нового правительства названы безопасность государства, подготовка к выборам, борьба с коррупцией, укрепление бюджета, повышение конкурентоспособности экономики, а также решение вопросов здравоохранения и демографии.

Фактически правительство пытается определить не только правила въезда иностранцев, но и ответить на вопрос, какое количество мигрантов необходимо Латвии и в каких сферах. Итогом работы может стать появление количественных ограничений для отдельных категорий иностранцев, а также более жёсткий контроль за уже выданными видами на жительство.