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Авто отгоняют от храма: лютеране отбирают у рижских водителей проезжую часть 0 82

Политика
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Улица Гертрудес.
ФОТО: LETA

Важное изменение в движении траснпорта готовится на улице Гертрудес в Риге.

Его обсуждали еще несколько лет тому назад. Тогда Дирекция безопасности дорожного движения дала негативный отзыв о нововведениях.

Но сейчас их собрались претворить в жизнь: проезд по Гертрудес от Бривибас до входа в Старую церковь Св. Гертруды будет перекрыт, его сделают пешеходной зоной. Машины, едущие по улице Базницас, здание церкви должны будут объезжать слева. Хотя раньше вокруг церкви было круговое движение.

Как водители привыкнут ко всем этим нововведениям, сложно прогнозировать. Единственное, что можно предвидеть, это то, что машины будут крутиться по соседним кварталам. То есть, если перед храмом транспорта станет меньше, то в его окрестностях поток машин увеличится: проехать-то как-то надо. Увеличит ли это объем свежего воздуха?…

Против нововведений уже высказались бизнесмены окрестных заведений. А где будут парковаться машины министерства экономики? Очевидно, что место для министра, госсекретаря и челяди помельче найдут – за счет сокращения парковочной зоны для простых смертных.

И ведь ещё на улице Базницас при прошлом созыве думы собирались делать электрозаправки для электромобилей.

Электромобили зажимают

При этом электромобилям вроде как собираются сократить или отменить льготы на притротуарную стоянку.

Всем остальным автовладельцам, по-видимому, тоже собираются «улучшить жизнь». Например, повысить плату за длительную стоянку. Это обосновывают тем, что в центре города парковочные места заняты в часы пик на 96%. А значит, чтобы освободить место и другим желающим оставить машину, тариф должен увеличиться, тогда ускорится «оборот» автомобилей на парковочных местах.

Есть предположения, что дорогую зону «А» увеличат на два квартала в сторону от центра, таким же образом сместятся и другие парковочные зоны. И возможно, парковочную зону «А» создадут в «тихом центре». Не исключено, что парковки станут платными не с 8 до 20 часов, а круглосуточно.

Хотя, говорят, что «кратковременная парковка» может стать бесплатной. Термин «кратковременный» пока не уточняется: только заскочить в кафе и купить булочку, или всё же вдобавок успеть выпить чашку кофе?

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#транспорт #экология #автомобили #электромобили
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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