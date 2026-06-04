Участие Латвии в общем рынке электроэнергии стран Северной Европы и Балтии помогло смягчить последствия роста цен на энергоносители, вызванного кризисом на Ближнем Востоке. Такой вывод сделала главный экономист ЕБРР Беата Яворчик.

Латвия оказалась лучше защищена от очередного скачка цен на энергоносители благодаря интеграции в общий рынок электроэнергии Северной Европы и Балтии. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

По её словам, на региональном рынке стоимость электроэнергии во многом зависит от производства гидроэнергии, атомной и ветровой генерации в северных странах, а не только от цен на природный газ. Именно поэтому последствия энергетического шока, вызванного кризисом на Ближнем Востоке, для Латвии и Эстонии оказались менее болезненными.

В Литве ситуация несколько отличается. Там газовая генерация по-прежнему играет более заметную роль в производстве электроэнергии, поэтому рост цен на газ быстрее отражается в счетах за электричество.

Яворчик отметила, что нынешний рост цен в Европе всё ещё остаётся значительным по сравнению с докризисным периодом. Однако ситуация заметно отличается от энергетического кризиса 2022 года.

Тогда одновременно совпали сразу несколько негативных факторов: более низкая доля возобновляемой энергетики, недостаток воды для гидроэлектростанций в Северной Европе и снижение выработки на части французских атомных электростанций из-за технического обслуживания.

Поэтому нынешний кризис оказался существенно менее тяжёлым.

Для обычных потребителей это означает, что связь между ценами на газ и стоимостью электроэнергии стала слабее, чем несколько лет назад. Это снижает риск резких скачков тарифов при очередных потрясениях на мировых энергетических рынках.

Экономист также обратила внимание, что страны Балтии в последние годы заметно изменили отношение к возобновляемым источникам энергии. Если раньше развитие зелёной энергетики часто воспринималось как выполнение требований Брюсселя, то теперь всё больше рассматривается как вопрос национальной безопасности.

По словам Яворчик, энергетическая независимость становится не только экологической или экономической целью, но и элементом защиты от внешних кризисов. Она считает, что дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и участие в региональном рынке остаются правильным направлением для стран Балтии.

В то же время экономист напомнила, что цены на электроэнергию в Европе по-прежнему существенно выше, чем в США, и быстро решить эту проблему пока невозможно.

Тем не менее опыт последних лет показывает, что более тесная интеграция энергетических рынков помогает смягчать последствия глобальных кризисов и делает энергоснабжение более устойчивым.