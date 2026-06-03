Во вторник мировые рынки завершили торги ростом. Цены на нефть поднялись на фоне напряжённости вокруг Ирана, а фондовые индексы поддержал продолжающийся интерес инвесторов к компаниям, связанным с искусственным интеллектом.

Мировые фондовые площадки и нефтяной рынок во вторник продемонстрировали уверенный рост.

Одним из главных факторов стало отсутствие заметного прогресса на переговорах, связанных с конфликтом вокруг Ирана. Инвесторы опасаются, что напряжённость на Ближнем Востоке может сохраняться дольше ожидаемого, что традиционно оказывает поддержку нефтяным котировкам.

На этом фоне стоимость нефти марки WTI выросла на 1,8%, достигнув 93,76 доллара за баррель. Цена Brent поднялась на 1,1% и достигла 96 долларов за баррель.

Для потребителей это важный сигнал, поскольку рост мировых цен на нефть со временем может отражаться на стоимости топлива и транспортных расходов.

Одновременно позитивные настроения сохранялись и на фондовых рынках. Инвесторы продолжают активно вкладываться в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Именно этот сектор остаётся одним из главных двигателей роста мировых бирж в последние месяцы.

Американские индексы завершили день в плюсе. Dow Jones прибавил 0,5%, индекс S&P 500 вырос на 0,1%, а Nasdaq Composite обновил очередной максимум, пусть и с минимальным ростом.

Положительная динамика наблюдалась и в Европе. Лондонский FTSE 100 прибавил 0,3%, парижский CAC 40 вырос на 0,8%, а немецкий DAX поднялся на 0,5%.

Интересно, что на фоне роста нефти европейский газовый рынок двигался в противоположном направлении. Стоимость природного газа на крупнейшей европейской площадке TTF снизилась примерно на 3%, опустившись до 47,61 евро за мегаватт-час.

На валютном рынке значительных изменений не произошло. Евро и британский фунт немного укрепились по отношению к доллару США, тогда как американская валюта слегка выросла по отношению к японской иене.

Сейчас внимание инвесторов сосредоточено сразу на двух темах — развитии ситуации на Ближнем Востоке и перспективах дальнейшего роста сектора искусственного интеллекта. Именно эти факторы во многом определяют настроение мировых рынков в последние недели.