Более 11,5 тысячи вакансий по Латвии и 41,5 тысячи человек, ищущих работу – таковы весенние данные Государственного агентства занятости. Проще всего найти место под солнцем в столице – тут конкурс безработных на свободные трудовые ниши примерно 2:1, а вот в Латгалии одна вакансия приходится аж на 11 человек в поиске.

Зарегистрированная безработица по стране достаточно невелика – 4,7%, однако фактическая несколько выше, 6,6%.

И, тем не менее, работодатели весьма часто предпочитают иметь дело с «третьестранцами». Выходцы из государств, не входящих в Евросоюз, как правило, чрезвычайно мотивированы на работу – и, что главное, в массе своей непьющие.

Ну и отнюдь не последним обстоятельством является размер заработной платы – в будущем году средний брутто-оклад в ЛР как раз должен перевалить символическую границу в 2000 евро. Если на этом фоне удастся зарубежному труженику заплатить чуть меньше, то это уже хлеб.

Он не работает в офисе

Министерство благосостояния изучило тенденции рынка труда и представило их Комиссии Сейма по гражданства, миграции и сплочению общества. На удивление – оказывается, уехали в поисках лучшей жизни далеко не все! – Латвия находится в TOP5 государств Евросоюза с наибольшим количеством профессий, где есть избыток трудящихся, всего 281. Входят в них и самые простые позиции, как уборщицы и дежурные; так и средние – продавцы, кассиры, служащие офисной поддержки; попадаются и высококвалифицированные – графические дизайнеры, специалисты по маркетингу.

Выяснилось, что менее всего потребности в дополнительной рабочей силе испытывают: сектор услуг, сфера управления, творческая область. С другой стороны, острый дефицит наблюдается в том, что называется тяжелым трудом: водители грузовых авто, строители, сварщики, повара, медицинские сестры.

На рынок труда воздействуют и старение общества, и структурные изменения – например, автоматизация и цифровизация рабочих процессов. Минблаг, разумеется, вынес за скобки произошедший в последние 4 года обрыв производственных и коммерческих цепочек с Россией и Беларусью…

Сквозь узкое горлышко трудовой миграции

Стоит отдать должное стараниям предпринимателей, ведь им приходится преодолевать огромное количество препон.

Во-первых, необходимо получить от Государственного агентства занятости заключение для привлечения иностранной рабочей силы (начиная с 2025 года) – работодатель должен обосновать вакансии и оценить местных кандидатов. Для работающих из «третьих стран» минимальным размером финансовых средств является минимальная зарплата, установленная на уровне средней заработной платы отрасли или генеральным соглашением отрасли.

Согласно Иммиграционному закону, Управление по делам гражданства и миграции сохраняет за собой право принять решение о запрете физическому или юридическому лицу приглашать подданного третьей страны на срок до трех лет, если будет установлено, что нарушены нормативные акты, связанные с въездом и пребыванием подданных третьих стран. К 20 мая 2026 года УДГМ определило 43 запрета на приглашение.

Далее – если лицо будет занято по регламентированной профессии или на основании вида на жительство, то необходимо подтверждение того, что оно имеет соответствующее предусмотренной должности образование или соответствующий по меньшей мере трехлетний профессиональный опыт. Это условие не распространяется на низкоквалифицированных работников (9-я основная группа Классификатора профессий).

При выдаче визы сезонному работнику необходимо письменно информировать о правах и обязанностях и процедуре подачи жалоб. Порядок утверждения приглашений и оформления приглашений требует подтверждения того, что место жительства сезонного работника будет соответствовать нормативным актам, устанавливающим требования к жилым помещениям.

Чтобы заработать деньги, надо их предъявить

Кроме того, существуют и правила о размере необходимых иностранцу финансовых средств и констатации наличия денег – для работающих третьих стран минимальный объем финансов при въезде в Латвию находится на уровне средней заработной платы отрасли или минимальной заработной платы, установленной генеральным соглашением отрасли.

Правила о занятости иностранцев обуславливаются заключением от Государственного агентства занятости. Работодатель, заявив Агентству о свободном рабочем месте, обязан обосновывать количество свободных рабочих мест, оценивать предложенных агентством кандидатов и также давать обоснование их отвода. Если в течение 10 рабочих дней подходящий кандидат не будет найден, Агентство даст положительное заключение для привлечения иностранной рабочей силы, и работодатель сможет оформить в УДГМ приглашение или вызов для приглашения гражданина третьей страны.

При этом гастарбайтеры, въезжая в ЕС, не получают права свободного перемещения по его странам. Однако они могут быть перенаправлены принявшим их юридическим лицом на легальных основаниях – при официальном заработке, страховке и реальной работе в государстве-отправителе. В этом амплуа в Евросоюзе чаще всего выступают Литва, Словения и Польша. Странами-получателями являются Германия, Франция и Бельгия.

Таким образом, отмечают эксперты, обходится строгое иммиграционное законодательство «Старой Европы» – ведь юридически трансфер осуществляется уже внутри Союза.

В самой же Латвии таких «командировочных» гастарбайтеров в прошлом году насчитали 1863, а вот истинно европейских тружеников – 2988. Ваш автор недавно разговорился в 23-м троллейбусе с итальянскими строителями. Оказывается, именно они возводят ныне эпическое здание вокзала Rail Baltica!