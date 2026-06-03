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Как сделать домашнее творожное мороженое: просто и вкусно! 0 89

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать домашнее творожное мороженое: просто и вкусно!

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт получается очень вкусным и полезным.

 

Для приготовления творожного мороженого вам понадобятся:

300 граммов творога;
200 граммов сгущенного молока;
50 граммов молока.

По желанию можно добавить изюм, кусочки шоколада, фрукты, ягоды или кокосовую стружку.

Рекомендуется использовать домашний творог, но подойдет и магазинный продукт любой жирности.

Выложите творог в подходящую емкость для взбивания и тщательно перемелите его с помощью блендера. Если блендера нет, можно протереть творог через сито.

Добавьте к творожной массе обычное и сгущенное молоко, затем снова взбейте получившуюся основу для мороженого погружным блендером.

На этом этапе можно добавить любые ингредиенты, такие как ваниль или фруктовое пюре.

После этого аккуратно перемешайте сладкую массу лопаткой, используя движения сверху вниз, чтобы не нарушить ее консистенцию.

Наполните формочки для мороженого или переложите массу в пластиковый контейнер и разровняйте поверхность лопаткой.

Для застывания творожному мороженому потребуется 5 часов, после чего можно наслаждаться нежным десертом.

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