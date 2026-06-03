Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минкульт всерьез взялся за театр Чехова после жалобы сотрудника: как смеют требовать на работе говорить по-русски 0 85

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Театр Чехова
ФОТО: LETA

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что намерен провести серьёзный разговор с руководством Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. Поводом стали жалобы на использование русского языка в рабочей среде и продолжающийся спор вокруг русскоязычных надписей на фасаде здания.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил о намерении обсудить с руководством Рижского Русского театра имени Михаила Чехова вопросы соблюдения законодательства о государственном языке.

Поводом для этого стала полученная во вторник жалоба от одного из сотрудников театра. Согласно изложенной в ней информации, в повседневной рабочей коммуникации внутри коллектива якобы требуется использование русского языка.

Пунтулис подчеркнул, что речь не идёт о спектаклях или языке, используемом на сцене. Вопрос касается исключительно внутреннего общения сотрудников в рабочей среде.

По словам министра, дополнительные вопросы вызвали и публичные заявления, которые в последние месяцы делали некоторые нынешние и бывшие сотрудники театра. По мнению Пунтулиса, они могут свидетельствовать о наличии внутренних конфликтов и напряжённости в коллективе.

Отдельной темой разговора станет оформление фасада театра.

Сейчас Министерство культуры совместно с Центром государственного языка оценивает соответствие законодательству размещённых на здании надписей и афиш, содержащих информацию на русском языке.

Для обычных посетителей театра ситуация пока ничего не меняет: спектакли продолжаются в обычном режиме, а обсуждение касается соблюдения языковых требований к государственному учреждению.

Новый виток дискуссии начался после обращения вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, который призвал Министерство культуры добиться демонтажа русскоязычных надписей на фасаде театра. По мнению политика, размещение информации на русском языке на здании государственного учреждения может противоречить требованиям Закона о государственном языке.

Сам Пунтулис подчёркивает, что его позиция по вопросам государственного языка всегда была последовательной, однако любые решения должны приниматься в строгом соответствии с законом и после юридической оценки ситуации. Согласно Закону о государственном языке, информация, размещаемая государственными и муниципальными учреждениями для информирования общества, должна предоставляться на государственном языке, за исключением отдельных случаев, предусмотренных нормативными актами.

В настоящее время окончательных решений по ситуации с фасадом театра и внутренней рабочей коммуникацией не принято. После оценки обстоятельств Министерство культуры определится с дальнейшими действиями.

×
Читайте нас также:
#русский язык #министерство культуры #государственный язык #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Первое заседание правительства Кулбергса
Изображение к статье: Министр финансов Марис Кучинскис
Изображение к статье: Rail Baltica
Изображение к статье: Афиши перед театром имени Чехова в Риге

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: High Side: американского пилота дважды сбили за один конфликт: сначала свои, затем иранцы
В мире
Изображение к статье: Генри Новак. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Пограничный столб
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Александр Домогаров.
Люблю!
Изображение к статье: Дорожный знак Валка
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Закисление организма
Люблю!
1
Изображение к статье: High Side: американского пилота дважды сбили за один конфликт: сначала свои, затем иранцы
В мире
Изображение к статье: Генри Новак. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Пограничный столб
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео