Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что намерен провести серьёзный разговор с руководством Рижского Русского театра имени Михаила Чехова. Поводом стали жалобы на использование русского языка в рабочей среде и продолжающийся спор вокруг русскоязычных надписей на фасаде здания.

Министр культуры Наурис Пунтулис заявил о намерении обсудить с руководством Рижского Русского театра имени Михаила Чехова вопросы соблюдения законодательства о государственном языке.

Поводом для этого стала полученная во вторник жалоба от одного из сотрудников театра. Согласно изложенной в ней информации, в повседневной рабочей коммуникации внутри коллектива якобы требуется использование русского языка.

Пунтулис подчеркнул, что речь не идёт о спектаклях или языке, используемом на сцене. Вопрос касается исключительно внутреннего общения сотрудников в рабочей среде.

По словам министра, дополнительные вопросы вызвали и публичные заявления, которые в последние месяцы делали некоторые нынешние и бывшие сотрудники театра. По мнению Пунтулиса, они могут свидетельствовать о наличии внутренних конфликтов и напряжённости в коллективе.

Отдельной темой разговора станет оформление фасада театра.

Сейчас Министерство культуры совместно с Центром государственного языка оценивает соответствие законодательству размещённых на здании надписей и афиш, содержащих информацию на русском языке.

Для обычных посетителей театра ситуация пока ничего не меняет: спектакли продолжаются в обычном режиме, а обсуждение касается соблюдения языковых требований к государственному учреждению.

Новый виток дискуссии начался после обращения вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса, который призвал Министерство культуры добиться демонтажа русскоязычных надписей на фасаде театра. По мнению политика, размещение информации на русском языке на здании государственного учреждения может противоречить требованиям Закона о государственном языке.

Сам Пунтулис подчёркивает, что его позиция по вопросам государственного языка всегда была последовательной, однако любые решения должны приниматься в строгом соответствии с законом и после юридической оценки ситуации. Согласно Закону о государственном языке, информация, размещаемая государственными и муниципальными учреждениями для информирования общества, должна предоставляться на государственном языке, за исключением отдельных случаев, предусмотренных нормативными актами.

В настоящее время окончательных решений по ситуации с фасадом театра и внутренней рабочей коммуникацией не принято. После оценки обстоятельств Министерство культуры определится с дальнейшими действиями.