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Премьер поставил вопрос ребром: решение по будущему airBaltic должно быть принято уже этим летом 3 577

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолёт airBaltic, деньги евро и премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Изображение: LETA/BB.lv/AI.

ФОТО: Global Look Press

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что государство больше не должно оставаться единственным источником финансовой поддержки airBaltic. По его словам, решение о будущем авиакомпании необходимо принять в ближайшие месяцы.

Новое правительство намерено в ближайшее время определить дальнейшую стратегию развития airBaltic и источники её финансирования.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что национальная авиакомпания остаётся стратегически важным активом для Латвии, однако её поддержка не может бесконечно осуществляться только за счёт государственных средств. По словам главы правительства, в финансировании компании должны участвовать и частные инвесторы.

Для этого Кулбергс уже запросил у руководства airBaltic бизнес-план и предложения по дальнейшему развитию предприятия.

«Этим летом нужно принять решение — или-или. Других вариантов нет», — подчеркнул премьер-министр.

Тема будущего авиакомпании вновь оказалась в центре внимания после заявлений министра сообщения Рихарда Козловскиса о том, что летом airBaltic может потребоваться дополнительная государственная поддержка. При этом министр отметил, что с операционной точки зрения компания работает стабильно. В частности, улучшились показатели пунктуальности рейсов. Однако финансовое положение перевозчика остаётся сложным.

В первом квартале текущего года убытки группы airBaltic превысили 70 миллионов евро, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост выручки, на результаты продолжают влиять рост расходов, валютные колебания и сокращение отдельных видов коммерческой поддержки.

Для пассажиров ситуация пока не означает каких-либо немедленных изменений. Полёты выполняются в обычном режиме, а руководство компании подчёркивает стабильность операционной деятельности.

Однако вопрос финансирования становится всё более актуальным.

Согласно годовому отчёту airBaltic, даже при ожидаемом улучшении коммерческих показателей авиакомпания в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой денежных средств. По оценке руководства, для прохождения зимнего сезона 2026/2027 годов потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 миллионов евро.

Ранее одним из возможных источников капитала рассматривалось первичное размещение акций на бирже (IPO). Однако после ухудшения финансовых результатов и изменения рыночной ситуации компания временно отказалась от этих планов.

Сегодня крупнейшим акционером airBaltic остаётся латвийское государство, которому принадлежит более 88% акций. Немецкая авиакомпания Lufthansa владеет 10% капитала.

Таким образом, перед новым правительством стоит непростой выбор: определить, каким образом обеспечить финансовую устойчивость национального авиаперевозчика и какую роль в этом должны сыграть государство и частные инвесторы.

Судя по заявлениям премьер-министра, окончательная позиция по этому вопросу должна появиться уже в ближайшие месяцы.

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#инвестиции #финансы #Латвия #airbaltic #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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