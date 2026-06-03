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Латвийских ростовщиков сгоняют под крышу Банка Латвии 0 46

Политика
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейм Латвии.
ФОТО: depositphotos

В Сейм поступил пакет законопроектов, который был одобрен правительством вопреки позиции отрасли и социальных партнеров.

Не мытьем, так катаньем! Правительство Силини на своем последнем заседании в минувший вторник все-таки одобрило ну очень сомнительную реформу, суть которой заключается в том, чтобы отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за небанковскими финансовыми организациями и передать эти функции Банку Латвии.

Против были и сами представители отрасли внебанковского кредитования, и социальные партнеры правительства в лице конфедерации работодателей и торгово-промышленной палаты, и сам Центр защиты прав потребителей и министерство экономики.

Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня на заседании подчеркнула: предлагаемые изменения никак не решает главную проблему – защиту прав потребителей, поскольку Банк Латвии просто не имеет такого опыта!

В свою очередь, руководитель ассоциации небанковского сектора Fintech Latvia Тина Лусе отметила, что непонятны цели этой реформы и зачем ломать то, что эффективно работает? Центр защиты прав потребителей вполне справляется с функциями надзора за финансовыми компаниями и проблем здесь нет.

Ей вторил и министр экономики Виктор Валайнис, который заметил, что вообще-то в стране достаточно реальных проблем, которые нужно решать и в данной сомнительной реформе нет никакой необходимости. Валайнис и представители отрасли призвали все-таки не двигать дальше этот пакет законопроектов.

Но большинство теперь уже ушедшего в историю правительства одобрили пакет законопроектов и в четверг Сейм будет решать, передавать ли эти законопроекты на рассмотрение в комиссию парламента. Рискнем предположить, что в комиссию этот пакет передадут, а вот дальше с его продвижением возникнут сложности, поскольку многие депутаты тоже не понимают смысл и необходимость такой «реформы».

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#финансы #Латвия #депутаты #права потребителей #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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