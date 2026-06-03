В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область России. По сообщениям российских и украинских источников, пожар возник на территории завода «Прогресс», который выпускает оборудование для авиационной и ракетной техники.

Одной из целей ночной атаки беспилотников на территории России стал завод «Прогресс» в городе Мичуринск Тамбовской области. По данным украинских СМИ, после удара на предприятии начался пожар.

Завод специализируется на производстве оборудования и систем управления для авиационной и ракетной техники, поэтому относится к числу объектов, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом.

Telegram-канал Astra сообщил, что провёл геолокацию видеозаписей, опубликованных очевидцами после атаки. Согласно результатам анализа, на кадрах действительно зафиксирован пожар на территории завода «Прогресс».

Официальной информации о масштабах повреждений предприятия пока нет.

Одновременно сообщения о налётах беспилотников поступали из других регионов России. Власти Москвы и Санкт-Петербурга также информировали о воздушной угрозе и работе систем противовоздушной обороны. Из-за ситуации временно вводились ограничения в работе ряда аэропортов.

В результате атаки возник пожар на предприятии «Петербургский нефтяной терминал», которое является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов на северо-западе России, сообщает Telegram-канал Astra. Жители Санкт-Петербурга сообщают о взрывах и пожарах в городе.

Атака произошла всего за несколько часов до начала Петербургского международного экономического форума — одного из главных ежегодных мероприятий в России. Выступление президента РФ Владимира Путина на форуме запланировано на ближайшие дни.

В последние месяцы удары беспилотников по объектам в глубине российской территории происходят всё чаще. Среди целей регулярно оказываются предприятия оборонной промышленности, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский накануне предупреждал о возможности новых массированных российских ударов по украинским городам. Предыдущая крупная атака привела к многочисленным жертвам и разрушениям в Киеве и Днепре, где погибли более двадцати человек и свыше ста получили ранения.

Пока информация о последствиях ночной атаки на российские объекты продолжает уточняться.