О назначении Роман Гофмана сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который принял участие в церемонии вступления Гофмана в должность.

Гофман родился в Белорусской ССР в 1976 году, в 1990-м репатриировался с семьей в Израиль и сделал карьеру в армии, где дослужился до генерал-майора.

До назначения Гофман занимал пост военного секретаря премьер-министра. На должности главы «Моссада» он сменил Давида Барнеа.

«Назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Службы внешней разведки "Моссад" - событие исторического значения. Это самый высокий пост в структурах безопасности, который когда-либо занимал представитель репатриантов из стран бывшего Советского Союза в истории Израиля», — заявил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Выступая на церемонии вступления Гофмана в должность, Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие и угрожать существованию еврейского государства.

«Моссад» — внешняя разведывательная служба Израиля, отвечающая за сбор разведданных, контртеррористическую деятельность и проведение специальных операций за рубежом.

Служба напрямую подчиняется премьер-министру Израиля и не находится под парламентским контролем, входит в число трех ключевых спецслужб страны.