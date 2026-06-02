До низшего уровня с 2012 года упало в мае 2026-го число ходатайств о предоставлении убежища в ФРГ. По данным МВД, за прошедший месяц по всей стране было подано лишь 5566 таких прошений.

За май 2026 года число ходатайств о предоставлении убежища в Германии упало до самого низкого уровня за прошедшие 14 лет. Как сообщило во вторник, 2 июня, министерство внутренних дел ФРГ, за прошлый месяц по всей стране было подано лишь 5566 таких прошений, передает агентство dpa. По словам представителя МВД, это самый низкий показатель с мая 2012 года, когда было подано 4880 первичных заявлений. В данной статистике не учитывается 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 в страну прибыло особенно мало людей.

По данным министерства, еще в апреле 2026 года количество просьб о предоставлении убежища было на 30 процентов выше, чем месяц спустя. По сравнению с маем 2023 года снижение спустя ровно 3 года составило 75 процентов.

Глава МВД видит в снижении числа заявок успех своей политики

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) оценил эту динамику как успех проводимой его ведомством политики. "Перелом в миграционной ситуации продолжается, - заявил он газете Bild. - Нашей целью по-прежнему остается эффективное регулирование миграции и дальнейшее снижение нагрузки".

Тенденция к снижению числа заявлений о предоставлении убежища в Германии сохраняется уже несколько месяцев. Эксперты назвали одной из основных причин этого снижение числа заявлений из Сирии и Украины. В частности, глава федерального МВД связывает снижение число ходатайств о предоставлении убежища с продолжающимися проверками и отклонением заявлений непосредственно на границах ФРГ.

Иммиграция в Германию в 2025 году значительно сократилась

В 2025 году в Германию переехало около 1,48 миллиона человек - на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году, следует из данных Федерального статистического ведомства Германии в Висбадене, опубликованных накануне. При этом выехало из страны 1,25 миллиона - на 2% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, чистая иммиграция - разница между приехавшими и уехавшими - составила примерно 230 тысяч человек, что на 45% меньше показателя 2024 года. Пик по этому показателю - 1,462 млн - был зафиксирован в 2022 году, он был вызван полномасштабной войной РФ против Украины.

По мнению ведомства, одна из причин в том, что из основных стран происхождения просителей убежища в прошлом году в Германию прибыло меньше людей. Так, число прибывших из Сирии было на 67 процентов меньше, чем в 2024 году, а из Турции и Афганистана - меньше на 41 процент. Число мигрантов из Украины сократилось на 21% (до 96 тысяч человек) по сравнению с 2024 годом.