Участившиеся заявления Москвы в адрес стран Балтии связаны не с усилением позиций России, а с отсутствием ожидаемых успехов в Украине. Такое мнение высказала заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

В НАТО считают, что резкое усиление российской риторики в отношении стран Балтии отражает растущее недовольство Кремля ходом войны в Украине. Об этом в интервью агентству BNS во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе заявила заместитель генерального секретаря альянса Радмила Шекеринская.

В последние недели Москва сделала сразу несколько громких заявлений в адрес Латвии, Литвы и Эстонии. В частности, российские власти пригрозили обратиться в Международный суд ООН из-за нарушений прав русскоязычного населения в странах Балтии.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон, который фактически позволяет использовать аргумент о защите российских граждан за рубежом в качестве основания для действий за пределами страны. Одновременно российская сторона обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют своё воздушное пространство для подготовки украинских атак на территорию России.

По словам Шекеринской, подобные заявления следует рассматривать в контексте ситуации на фронте. Когда Россия начинала полномасштабное вторжение, в Москве рассчитывали на быструю победу, однако эти ожидания не оправдались. В НАТО отмечают, что российская армия несёт серьёзные потери, а результаты войны остаются значительно скромнее первоначальных планов Кремля.

Для жителей стран Балтии это означает, что жёсткая риторика со стороны России может сохраняться и дальше. Однако в альянсе подчёркивают, что не видят причин сомневаться в эффективности механизмов коллективной обороны.

Шекеринская также подчеркнула, что НАТО намерено сохранять и укреплять систему сдерживания, несмотря на дискуссии о степени вовлечённости США в европейскую безопасность. По её словам, союзники должны ясно демонстрировать готовность защищать каждую страну альянса и не оставлять сомнений в своей решимости.

В НАТО уверены, что агрессивные заявления Москвы не меняют баланса сил в регионе, а скорее свидетельствуют о трудностях, с которыми Россия сталкивается в Украине.