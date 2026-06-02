Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после ударов по Ливану. По данным СМИ, во время телефонного разговора глава Белого дома обвинил израильского лидера в чрезмерной эскалации конфликта и предупредил о возможных последствиях для международного положения Израиля.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху оказался крайне напряженным. Собеседники издания утверждают, что президент США был недоволен действиями Израиля в Ливане и использовал в адрес премьер-министра резкие выражения.

По информации источников, Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и заявил, что его действия усиливают международную изоляцию Израиля. Кроме того, американский лидер якобы пытался отговорить израильского премьера от нанесения удара по Бейруту, предупреждая о возможных политических последствиях.

Один из собеседников издания утверждает, что Трамп признавал право Израиля на самооборону после атак со стороны «Хезболлы», однако считал, что в последние дни израильские власти слишком сильно повысили градус противостояния.

По данным Axios, в ходе разговора Трамп также напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время судебного процесса по обвинению в коррупции. Один из источников приводит слова американского президента, в которых тот заявил, что помог израильскому премьеру избежать серьезных последствий.

По данным источников, разговор быстро перешёл в напряжённый тон. В какой-то момент Трамп, по их словам, воскликнул:

Что, черт возьми, ты делаешь?

Один из собеседников Axios передал содержание слов президента ещё жёстче:

Ты, черт возьми, сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я тебя спасаю. Сейчас все вас ненавидят.

По словам другого источника, знакомого с содержанием беседы, Трамп был настолько раздражен, что несколько раз повышал голос и требовал объяснить дальнейшие планы Израиля в Ливане.

Несмотря на разногласия, Трамп и Нетаньяху продолжают тесное взаимодействие по вопросам Ближнего Востока, включая ситуацию вокруг Ирана. Однако один из американских чиновников назвал этот разговор одним из самых тяжелых между двумя лидерами после возвращения Трампа в Белый дом.

После беседы Нетаньяху заявил, что предупредил американского президента о намерении Израиля продолжить удары по целям в Бейруте в случае новых атак со стороны «Хезболлы». Одновременно израильская армия намерена продолжать операции на юге Ливана.

По данным источников Axios, обострение ситуации вызвало особую обеспокоенность Вашингтона, поскольку может осложнить переговоры между США и Ираном. Как отмечает издание, обсуждаемый сторонами меморандум предусматривает прекращение боевых действий в Ливане.

После разговора Трамп написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами. Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Тегеран якобы приостановил консультации с Вашингтоном в знак протеста против действий Израиля.

По данным американских СМИ, разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом по вопросу Ливана становятся все более заметными. При этом обе стороны продолжают координировать действия по ключевым региональным вопросам, включая переговоры с Ираном и ситуацию на Ближнем Востоке.