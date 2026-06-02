США рассматривают размещение ядерных сил ближе к границам России: интерес проявляют Польша и страны Балтии 0 185

В мире
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полет стратегического бомбардировщика

Иллюстрация: BB.lv/AI.

В НАТО обсуждается возможность расширения присутствия американских самолётов, способных нести ядерное оружие. Среди заинтересованных стран называют Польшу и государства Балтии.

США рассматривают возможность расширения своего ядерного присутствия в Европе и допускают размещение самолётов, способных нести ядерное оружие, в дополнительных странах НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Сейчас американские самолёты двойного назначения размещены в шести странах Европы — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. В случае расширения программы число государств, участвующих в системе ядерного сдерживания НАТО, может увеличиться.

Речь идёт не о размещении ядерного оружия непосредственно сейчас, а о возможности расширить сеть базирования авиации, способной выполнять как обычные, так и ядерные задачи.

По данным издания, особый интерес к такому шагу проявляют страны восточного фланга НАТО. Среди них упоминаются Польша и несколько государств Балтии. Обсуждения ведутся в рамках механизмов альянса.

Для стран региона это прежде всего вопрос дополнительных гарантий безопасности на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряжённости на восточных границах НАТО.

В то же время Financial Times отмечает, что в ближайшей перспективе решения о расширении размещения американских ядерных сил не ожидается. Пока речь идёт лишь о предварительных консультациях и обсуждении возможных вариантов.

Дополнительное внимание к теме привлекли заявления заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше использовать свой ядерный потенциал для защиты союзников по НАТО, даже если европейские государства возьмут на себя большую ответственность за обычные вооружённые силы.

Тема оборонных расходов остаётся одной из ключевых в отношениях США и Европы. Президент Дональд Трамп и его советники неоднократно заявляли, что европейские союзники должны активнее финансировать собственную оборону и меньше полагаться на американские ресурсы.

На этом фоне обсуждение возможного расширения ядерного присутствия США показывает, что вопросы коллективного сдерживания и безопасности остаются в центре внимания НАТО.

#НАТО #США #Польша #ядерное оружие #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
