Иллюстрация: BB.lv/AI.
В НАТО обсуждается возможность расширения присутствия американских самолётов, способных нести ядерное оружие. Среди заинтересованных стран называют Польшу и государства Балтии.
США рассматривают возможность расширения своего ядерного присутствия в Европе и допускают размещение самолётов, способных нести ядерное оружие, в дополнительных странах НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Сейчас американские самолёты двойного назначения размещены в шести странах Европы — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. В случае расширения программы число государств, участвующих в системе ядерного сдерживания НАТО, может увеличиться.
Речь идёт не о размещении ядерного оружия непосредственно сейчас, а о возможности расширить сеть базирования авиации, способной выполнять как обычные, так и ядерные задачи.
По данным издания, особый интерес к такому шагу проявляют страны восточного фланга НАТО. Среди них упоминаются Польша и несколько государств Балтии. Обсуждения ведутся в рамках механизмов альянса.
Для стран региона это прежде всего вопрос дополнительных гарантий безопасности на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряжённости на восточных границах НАТО.
В то же время Financial Times отмечает, что в ближайшей перспективе решения о расширении размещения американских ядерных сил не ожидается. Пока речь идёт лишь о предварительных консультациях и обсуждении возможных вариантов.
Дополнительное внимание к теме привлекли заявления заместителя министра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен и дальше использовать свой ядерный потенциал для защиты союзников по НАТО, даже если европейские государства возьмут на себя большую ответственность за обычные вооружённые силы.
Тема оборонных расходов остаётся одной из ключевых в отношениях США и Европы. Президент Дональд Трамп и его советники неоднократно заявляли, что европейские союзники должны активнее финансировать собственную оборону и меньше полагаться на американские ресурсы.
На этом фоне обсуждение возможного расширения ядерного присутствия США показывает, что вопросы коллективного сдерживания и безопасности остаются в центре внимания НАТО.
