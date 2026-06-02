Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Имеет право в случае необходимости применить силу». Домбрава добрался до границы 0 324

Политика
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр внутренних дел Янис Домбрава

Министр внутренних дел Янис Домбрава

Новый глава МВД узнал, как живут и работают латвийские пограничники, а затем заехал в Даугавпилс - к полицейским.

Новоиспеченный глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) в социальной сети X подробно рассказывает о своих первых шаг в этой должности.

"В этом году Латвия переживает растущее миграционное давление на внешние границы страны. Только за май от незаконного пересечения границы было удержано около 2500 мигрантов. Посетил отделение Государственной пограничной службы в Силене, которое в последние недели сталкивается с одними из самых интенсивных попыток мигрантов незаконно проникнуть в нашу страну. В то же время мигранты бывают агрессивны по отношению к нашим пограничникам.

Для охраны безопасности нашей страны и здоровья пограничников Государственная пограничная охрана имеет право в случае необходимости применить силу. Если понадобится - пригласим на помощь и дополнительные силы из Национальных вооруженных сил", - сообщает министр. По дороге домой Домбрава решил заглянуть в Даугавпилс - посетил расположенное в городе Латгальское региональное управление Госполиции.

"Я встретил мало полицейских... но они произвели хорошее впечатление. Параллельно с привычными обязанностями полиции для латгальских полицейских вызов — борьба с контрабандой и перевозчики иммигрантов", - пояснил Домбрава.

×
Читайте нас также:
#полиция #миграция #контрабанда #безопасность #иммигранты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Освещение столицы влетает в копеечку. Эксклюзив!
Изображение к статье: Выборы, избирательная урна Эксклюзив!
Изображение к статье: Эвика Силиня Эксклюзив!
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис-Давис Даугавиетис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия
Изображение к статье: Картофельный кризис: урожай рекордный, а покупателей нет
В мире
Изображение к статье: Место казни изменить нельзя. Иконка видео
ЧП и криминал
Наша Латвия
Изображение к статье: Мечеть
Наша Латвия
Изображение к статье: Снижение населения Латвии
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Таллиннское шоссе
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео