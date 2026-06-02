Новый глава МВД узнал, как живут и работают латвийские пограничники, а затем заехал в Даугавпилс - к полицейским.

Новоиспеченный глава МВД Янис Домбрава (Нацобъединение) в социальной сети X подробно рассказывает о своих первых шаг в этой должности.

"В этом году Латвия переживает растущее миграционное давление на внешние границы страны. Только за май от незаконного пересечения границы было удержано около 2500 мигрантов. Посетил отделение Государственной пограничной службы в Силене, которое в последние недели сталкивается с одними из самых интенсивных попыток мигрантов незаконно проникнуть в нашу страну. В то же время мигранты бывают агрессивны по отношению к нашим пограничникам.

Для охраны безопасности нашей страны и здоровья пограничников Государственная пограничная охрана имеет право в случае необходимости применить силу. Если понадобится - пригласим на помощь и дополнительные силы из Национальных вооруженных сил", - сообщает министр. По дороге домой Домбрава решил заглянуть в Даугавпилс - посетил расположенное в городе Латгальское региональное управление Госполиции.

"Я встретил мало полицейских... но они произвели хорошее впечатление. Параллельно с привычными обязанностями полиции для латгальских полицейских вызов — борьба с контрабандой и перевозчики иммигрантов", - пояснил Домбрава.