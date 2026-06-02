Лампочка мэра Риги: «коррупционные риски» нашли под фонарным столбом 0 748

Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Освещение столицы влетает в копеечку.

Освещение столицы влетает в копеечку.

ФОТО: пресс-фото

Об возможной коррупции в столице Латвии свидетельствует письмо, направленное руководству города и фракциям Рижской Думы от Латвийской ассоциации оптовых торговцев электроматериалами и Латвийской ассоциации энергоэффективности.

Ранее объединения предпринимателей уже прислали мэру Виестурсу Клейнбергсу обращение, где «выражали опасения о закупке самоуправления государственного города Рига», который ведет Департамент внешних пространств и мобильности.

План ESKO, который ныне продвигают столичные власти, оценивается профессионалами отрасли как «один из крупнейших проектов публичного освещения в Латвии»; включая в себя более половины всех уличных фонарей в стране. Его объем в финансовом выражении превышает 10 млн евро.

Между тем, согласно данным отраслевиков, «подготовителем/экспертом проектной документации ESKO избрано ООО Livarts». Ему придется разработать условия, ни много ни мало, для 36 тысяч уличных светильников Риги!

Однако доступные в публичном пространстве данные об обороте предприятия в 2024 г. составляли всего 17 478 евро, к тому же год завершили с убытками. «В период последних трех лет у предприятия был негативный собственный капитал, – отмечается в письме двух ассоциаций, – а также низкий уровень ликвидности… который существенно отстает от общепринятых показателей финансовой стабильности».

С 2012 года, когда была создана фирма, она лишь раз участвовала в конкурсе публичной закупки небольшого объема, к тому же была единственным претендентом.

Ну и вишенка на торте – в компании числится один работник!

Между тем, только для обследования световой инфраструктуры, что называется, на земле, надо облазить 1000 км улиц Риги. Можно, конечно, использовать Google street view, но компьютерные картинки не всегда точны и отражают реальную ситуацию.

«Непонятно, как один человек (член правления ООО Livarts Вилнис Страздс) способен за запланированные 6 месяцев качественно исполнить эти обязанности, – иронично пишут электрики. – Если в силу каких-то неизвестных нам причин эту работу действительно может провести один человек, тогда непонятно, почему самоуправление этого не делает своими силами». Как известно, в 2024 году агентство Rīgas gaisma, где полно мастеров фонарного ремесла, было присоединено к вышеуказанному муниципальному департаменту.

Со своей стороны, господин Страздс, служит еще и техническим директором 2 фирм, прямо занятых в световом деле – RCG Lighthouse и Lighthouse ESCO, что составляет риск конфликта интересов.

В заключении письма руководители двух ассоциаций – Денис Беляев и Раймондс Кейранс, приводят обоснованные расчеты, как Рига может сэкономить на светильниках 6,6 млн евро. Если, конечно, не будет заниматься «бесхозяйственной деятельностью и разбазариванием средств самоуправления». Хотя, может быть, кое-кто тут в доле?

#финансы #Латвия #коррупция #закупки
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
