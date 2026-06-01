Союз зеленых и крестьян (СЗК) призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсаций для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов.

Как подчеркивает СЗК, этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе.

В настоящее время, если не объявлена чрезвычайная ситуация и действия госучреждений не являются противоправными, механизма компенсации ущерба в подобных случаях не предусмотрено. В качестве примера СЗК приводит инцидент, произошедший в начале мая в Резекне, когда упавший дрон причинил существенный ущерб частному лицу, однако компенсировать его невозможно.

СЗК предлагает внести поправки в закон "О чрезвычайной ситуации и исключительном положении", предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять.

СЗК считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили бы доверие к государственным учреждениям.