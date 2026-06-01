Проект финансировался из средств Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгарагсе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении.

7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построены пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути с улиц Латгалес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству - установлены просторные навесы, табло, освещение, посажены зеленые насаждения. В свою очередь по улице Вишкю на 300 метров до нового пункта мобильности продлен 15-й троллейбусный маршрут.

На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го маршрута и автобусы 49-го маршрута.

Как отметила председатель правления "Rīgas satiksme" Джинета Иннуса, создание пункта мобильности предоставит пассажирам больше свободы при выборе общественного транспорта и изменит пассажиропоток, так как люди теперь смогут пересаживаться с 15-го троллейбуса на трамвай. Также, скорее всего, увеличится и общее число пассажиров. Исходя из опыта предприятия, при улучшении инфраструктуры общественного транспорта на существующих маршрутах рост числа пассажиров обычно составляет 8-10%.

Как отметила руководитель "Rīgas satiksme", следующим проектом может стать строительство трамвайной линии в Скансте, однако для него еще нужно найти финансирование.

Оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем в 2025 году, а прибыль компании увеличилась до 10,474 млн евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает в столице пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами, а также обслуживает автостоянки на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.