Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Затраты на продление 7-й трамвайной линии и пункт мобильности в Риге - 28,4 млн евро 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 01.06.2026
LETA
Изображение к статье: Новое кольцо 7 трамая

Проект финансировался из средств Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгарагсе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении.

7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построены пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути с улиц Латгалес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству - установлены просторные навесы, табло, освещение, посажены зеленые насаждения. В свою очередь по улице Вишкю на 300 метров до нового пункта мобильности продлен 15-й троллейбусный маршрут.

На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го маршрута и автобусы 49-го маршрута.

Как отметила председатель правления "Rīgas satiksme" Джинета Иннуса, создание пункта мобильности предоставит пассажирам больше свободы при выборе общественного транспорта и изменит пассажиропоток, так как люди теперь смогут пересаживаться с 15-го троллейбуса на трамвай. Также, скорее всего, увеличится и общее число пассажиров. Исходя из опыта предприятия, при улучшении инфраструктуры общественного транспорта на существующих маршрутах рост числа пассажиров обычно составляет 8-10%.

Как отметила руководитель "Rīgas satiksme", следующим проектом может стать строительство трамвайной линии в Скансте, однако для него еще нужно найти финансирование.

Оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем в 2025 году, а прибыль компании увеличилась до 10,474 млн евро.

"Rīgas satiksme" обеспечивает в столице пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами, а также обслуживает автостоянки на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

×
Читайте нас также:
#Рига #трамваи #инфраструктура #финансирование #общественный транспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Англиканская церковь Риги
Изображение к статье: Лекарства
Изображение к статье: Юлия СТЕПАНЕНКО.
Изображение к статье: Больная онкологией и врач

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Денег много не бывает.
Бизнес
Изображение к статье: Озеро Уммья.
Наша Латвия
Изображение к статье: Круизный лайнер
Lifenews
Изображение к статье: Знаменитый фламандец был знаток женской красоты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Военный держит дрон
Политика
Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Денег много не бывает.
Бизнес
Изображение к статье: Озеро Уммья.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео