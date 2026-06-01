Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тыс. иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта.

Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые.

Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании "Aida Cruises" "AidaBella". Его длина составляет 252 метра, ширина - 32 метра, судно имеет 13 палуб.

В свободном порту отмечают, что "AidaBella" - одно из самых известных судов "Aida Cruises", которое может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек.

21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуется судно американской линии "Norwegian Cruise Line" "Norwegian Sun" с 13 палубами длиной 252 метра и шириной 32,3 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров.

23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора "Sapphire Princess", а 24 июня - судно "MSC Magnifica". 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне - 333-метровый лайнер "Mein Schiff Relax".

С учетом интереса круизных линий к Риге порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы - на Андрейсале. В настоящее время ведутся заключительные работы по проекту, и в скором времени начнется частичный снос дамбы ED, которая ограничивает возможность швартовки у причалов Экспортного порта более крупных судов. Работы планируется завершить к следующему году.

В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тыс. туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году.

В круизный сезон 2025 года Ригу посетили 85 судов, которые доставили 115,5 тыс. туристов, что на 43% больше, чем в 2024 году.