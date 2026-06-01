Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В июне в Рижский порт зайдут 22 круизных судна 0 51

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2026
LETA
Изображение к статье: Круизный лайнер
ФОТО: Unsplash

Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тыс. иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта.

Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые.

Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании "Aida Cruises" "AidaBella". Его длина составляет 252 метра, ширина - 32 метра, судно имеет 13 палуб.

В свободном порту отмечают, что "AidaBella" - одно из самых известных судов "Aida Cruises", которое может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек.

21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуется судно американской линии "Norwegian Cruise Line" "Norwegian Sun" с 13 палубами длиной 252 метра и шириной 32,3 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров.

23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора "Sapphire Princess", а 24 июня - судно "MSC Magnifica". 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне - 333-метровый лайнер "Mein Schiff Relax".

С учетом интереса круизных линий к Риге порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы - на Андрейсале. В настоящее время ведутся заключительные работы по проекту, и в скором времени начнется частичный снос дамбы ED, которая ограничивает возможность швартовки у причалов Экспортного порта более крупных судов. Работы планируется завершить к следующему году.

В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тыс. туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году.

В круизный сезон 2025 года Ригу посетили 85 судов, которые доставили 115,5 тыс. туристов, что на 43% больше, чем в 2024 году.

×
Читайте нас также:
#туризм #инфраструктура #туристы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Великий Комбинатор - ни дать, ни взять! Иконка видео
Изображение к статье: Илья Ермолов - за принипиальное искусство. Иконка видео
Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Изображение к статье: Почему пение знакомых птиц успокаивает лучше любой медитации

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Денег много не бывает.
Бизнес
Изображение к статье: Озеро Уммья.
Наша Латвия
Изображение к статье: Знаменитый фламандец был знаток женской красоты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Новое кольцо 7 трамая
Наша Латвия
Изображение к статье: Военный держит дрон
Политика
Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Денег много не бывает.
Бизнес
Изображение к статье: Озеро Уммья.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео