40 лет назад состоялась премьера нашумевшего перестроечного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Помните концовку той ленты? Главный герой Иван встречает вернувшегося из Афганистана солдата с обожженным лицом и боевыми наградами, и сразу все прежние споры и страсти куда-то отступают, становятся мелкими...

Очень даже сегодняшний сюжет. И вот молодой режиссер Илья Ермолов (род. 22 марта 1988, Елгава) начинает снимать новый фильм все по той же повести Карена Шахназарова. Герои окажутся уже в нашей реальности. Ну и что из этого получится?

Об этом журналисты спросили актера Андрея Соколова, ворвавшегося к нам с экрана в 1988 году из другого перестроечного кино — «Маленькой Веры»:

— Очень редко продолжения первых экранизаций получаются удачными. Будем надеяться, что новый «Курьер» станет исключением. Поколения меняются, страна меняется... В том герое Иване явно бунтарская кровь, и тогда это качество было особо востребовано. И страна, и сердца требовали перемен. А нынешнее общество, пожалуй, ничем не объединено, кроме идеи потребления. Так что сегодня тот бунтарь из «Курьера» места себе не нашел бы, в слишком противоречивом времени мы живем. Хотя ведь и тогда было такое противоречие: с одной стороны, ребята гибли где-то в Афганистане, а с другой — очень многим в стране не было до этого никакого дела. Вам это ничего не напоминает?

И еще о режиссере будущей картины. В 21 год Ермолов уехал в Москву и поступил сразу в два вуза — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова и Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина. Выбор пал на Щепкинское училище (курс Риммы Гавриловны Солнцевой), которое Илья окончил в 2013 году. После учёбы был принят в труппу Московского театра юного зрителя, с 2011 года активно снимается в кино и сериалах. В 2018 году снял в качестве режиссёра свой первый короткометражный фильм «Худрук» с Юрием Николаевичем Стояновым в главной роли. После этого срежиссировал несколько художественных фильмов и сериалов, среди которых фильм «Маленький воин» (2021), который получил спецпремию на кинофестивале детских фильмов в Хемнице и сериал «Золотое дно» (2024) по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых.