Елгавчанин Ермолов снимет продолжение фильма «Курьер» 0 106

Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илья Ермолов - за принипиальное искусство.

"Нынешнее общество, пожалуй, ничем не объединено, кроме идеи потребления".

40 лет назад состоялась премьера нашумевшего перестроечного фильма Карена Шахназарова «Курьер». Помните концовку той ленты? Главный герой Иван встречает вернувшегося из Афганистана солдата с обожженным лицом и боевыми наградами, и сразу все прежние споры и страсти куда-то отступают, становятся мелкими...

Очень даже сегодняшний сюжет. И вот молодой режиссер Илья Ермолов (род. 22 марта 1988, Елгава) начинает снимать новый фильм все по той же повести Карена Шахназарова. Герои окажутся уже в нашей реальности. Ну и что из этого получится?

Об этом журналисты спросили актера Андрея Соколова, ворвавшегося к нам с экрана в 1988 году из другого перестроечного кино — «Маленькой Веры»:

— Очень редко продолжения первых экранизаций получаются удачными. Будем надеяться, что новый «Курьер» станет исключением. Поколения меняются, страна меняется... В том герое Иване явно бунтарская кровь, и тогда это качество было особо востребовано. И страна, и сердца требовали перемен. А нынешнее общество, пожалуй, ничем не объединено, кроме идеи потребления. Так что сегодня тот бунтарь из «Курьера» места себе не нашел бы, в слишком противоречивом времени мы живем. Хотя ведь и тогда было такое противоречие: с одной стороны, ребята гибли где-то в Афганистане, а с другой — очень многим в стране не было до этого никакого дела. Вам это ничего не напоминает?

И еще о режиссере будущей картины. В 21 год Ермолов уехал в Москву и поступил сразу в два вуза — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова и Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина. Выбор пал на Щепкинское училище (курс Риммы Гавриловны Солнцевой), которое Илья окончил в 2013 году. После учёбы был принят в труппу Московского театра юного зрителя, с 2011 года активно снимается в кино и сериалах. В 2018 году снял в качестве режиссёра свой первый короткометражный фильм «Худрук» с Юрием Николаевичем Стояновым в главной роли. После этого срежиссировал несколько художественных фильмов и сериалов, среди которых фильм «Маленький воин» (2021), который получил спецпремию на кинофестивале детских фильмов в Хемнице и сериал «Золотое дно» (2024) по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых.

#кино #кинотеатр #общество #режиссер #потребление #перемены
