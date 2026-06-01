Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Последний ковбой Голливуда: Клинт Иствуд отметил 96-летие и ушел на пенсию 0 109

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Последний ковбой Голливуда: Клинт Иствуд отметил 96-летие и ушел на пенсию

31 мая, Клинт Иствуд отметил 96-летие. В последние годы вокруг режиссера не утихали слухи о возможном новом проекте, однако, судя по всему, точка в его карьере все же поставлена. Сын режиссера Кайл Иствуд проговорился о том, что его отец действительно завершил карьеру.

"У меня осталось множество прекрасных воспоминаний о работе с ним. Сейчас он на пенсии, ему 96 лет. Мне повезло поработать с ним на стольких фильмах. Это был замечательный опыт", - рассказал Кайл Иствуд.

Последней на сегодняшний день картиной режиссера стал судебный триллер "Присяжный номер два", вышедший в 2024 году. Изначально его называли вероятным финалом карьеры Иствуда. В статье The Hollywood Reporter утверждалось, что режиссер "хотел найти последний проект, чтобы с гордо поднятой головой ускакать в закат". Сам Иствуд не дал ни одного интервью по этому поводу. Вместо того чтобы публично высказать недовольство решением Warner Bros., фактически отправившей картину прямиком на стриминг, режиссер предпочел промолчать, сохранив достоинство.

За шесть десятилетий в профессии Иствуд снял целый ряд признанных шедевров: "Непрощенный", "Таинственная река", "Гран Торино", "Малышка на миллион" и многие другие.

За десятилетия работы Клинт Иствуд не раз доказывал, что умеет удивлять зрителей и идти наперекор ожиданиям. Поэтому, несмотря на почтенный возраст и разговоры о завершении карьеры, поклонники продолжают надеяться, что легендарный режиссер еще подарит миру новый фильм. Ведь история Иствуда — это история человека, который никогда не следовал чужим сценариям.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Остров Сирос
Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Изображение к статье: лотерейный бланк
Изображение к статье: Латвийский паспорт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире
Изображение к статье: ТЭЦ-2
Политика
Изображение к статье: Ивар Аболиньш
Политика
Изображение к статье: Гора Денали
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео