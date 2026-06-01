31 мая, Клинт Иствуд отметил 96-летие. В последние годы вокруг режиссера не утихали слухи о возможном новом проекте, однако, судя по всему, точка в его карьере все же поставлена. Сын режиссера Кайл Иствуд проговорился о том, что его отец действительно завершил карьеру.

"У меня осталось множество прекрасных воспоминаний о работе с ним. Сейчас он на пенсии, ему 96 лет. Мне повезло поработать с ним на стольких фильмах. Это был замечательный опыт", - рассказал Кайл Иствуд.

Последней на сегодняшний день картиной режиссера стал судебный триллер "Присяжный номер два", вышедший в 2024 году. Изначально его называли вероятным финалом карьеры Иствуда. В статье The Hollywood Reporter утверждалось, что режиссер "хотел найти последний проект, чтобы с гордо поднятой головой ускакать в закат". Сам Иствуд не дал ни одного интервью по этому поводу. Вместо того чтобы публично высказать недовольство решением Warner Bros., фактически отправившей картину прямиком на стриминг, режиссер предпочел промолчать, сохранив достоинство.

За шесть десятилетий в профессии Иствуд снял целый ряд признанных шедевров: "Непрощенный", "Таинственная река", "Гран Торино", "Малышка на миллион" и многие другие.

За десятилетия работы Клинт Иствуд не раз доказывал, что умеет удивлять зрителей и идти наперекор ожиданиям. Поэтому, несмотря на почтенный возраст и разговоры о завершении карьеры, поклонники продолжают надеяться, что легендарный режиссер еще подарит миру новый фильм. Ведь история Иствуда — это история человека, который никогда не следовал чужим сценариям.