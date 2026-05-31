Поклонник Гитлера Канье Уэст собрал 118 тысяч человек на концерте в Стамбуле 1 133

Дата публикации: 31.05.2026
Изображение к статье: Канье Уэст с кроссовком

Американский исполнитель и продюсер Канье Уэст, также известный как Ye, выступил в субботу с масштабным концертом в Стамбуле. Как сообщило израильское издание "The Jerusalem Post", на Олимпийском стадионе Ататюрка собралось более 100 000 поклонников музыканта.

По данным государственного турецкого информационного агентства "Anadolu", общая аудитория двухчасового шоу достигла 118 000 человек, включая многочисленных иностранных туристов, прилетевших из Великобритании, Германии и Франции.

Данное выступление привлекло повышенное внимание из-за предыстории. Ранее Уэсту запрещали выступать в нескольких странах, а этим летом он столкнулся с волной отмен концертов по всей Европе, включая Великобританию, Францию, Швейцарию и Польшу.

Причиной жестких ограничений стали его систематические антисемитские высказывания, среди которых были заявления с похвалой в адрес Адольфа Гитлера, а также использование нацистской символики в медийных материалах. Шоу в Турции стало первым сольным появлением рэпера на европейском пространстве с 2014 года.

Несмотря на международную критику и бойкот со стороны западных концертных площадок, турецкие организаторы провели мероприятие в формате масштабного музыкального фестиваля, допущенного для аудитории всех возрастов.

#Европа #музыка #Канье Уэст #антисемитизм #запрет #рэпер #Стамбул
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
