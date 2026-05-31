Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Да не нужна нам эта Олимпиада!» 0 287

В мире
Дата публикации: 31.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Вид на центр Гамбурга

Вид на центр Гамбурга

Неожиданные результаты опроса населения.

Нет Олимпиаде! 54,9% жителей Гамбурга на референдуме высказались против того, чтобы город выдвигал свою кандидатуру на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах. Согласны с идеей такой заявки были лишь 45,1% проголосовавших - такие данные приводятся на городском портале данных о выборах.

Явка на референдуме составила 49,5% - из имевших право голоса около 1,3 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше проголосовали 648 445 человек. Это уже второе поражение сторонников проведения Игр в Гамбурге - в 2015 году жители также выступили против подачи заявки (тогда отрицательный ответ на референдуме дал 51,6, "за" выступили 48,4%).

"Я глубоко сожалею о результатах голосования", - заявил бургомистр Петер Ченчер, добавив, что результаты референдума обязательны к исполнению для власти.

26 сентября Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) примет решение о том, какого кандидата она выберет для участия в международном тендере - Берлин, Мюнхен или Рейнско-Рурский регион, - сообщает Deutsche Welle.

×
Читайте нас также:
#выборы #олимпиада #референдум #спорт #Берлин
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джей Ди Вэнс
Изображение к статье: Финляндия возвращает дирижабли как ответ на угрозу со стороны России
Изображение к статье: Взрыв
Изображение к статье: Александр Лукашенко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Праздник Святого Духа
Наша Латвия
Изображение к статье: ведущий YouTube-канал Bald and bankrupt
В мире
Изображение к статье: Установка по добыче нефти
В мире
Изображение к статье: Джей Ди Вэнс
В мире
Изображение к статье: Джей Ди Вэнс
В мире
Изображение к статье: Владимир Зеленский
В мире
Изображение к статье: Праздник Святого Духа
Наша Латвия
Изображение к статье: ведущий YouTube-канал Bald and bankrupt
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео