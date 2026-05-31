Нет Олимпиаде! 54,9% жителей Гамбурга на референдуме высказались против того, чтобы город выдвигал свою кандидатуру на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах. Согласны с идеей такой заявки были лишь 45,1% проголосовавших - такие данные приводятся на городском портале данных о выборах.

Явка на референдуме составила 49,5% - из имевших право голоса около 1,3 миллиона человек в возрасте 16 лет и старше проголосовали 648 445 человек. Это уже второе поражение сторонников проведения Игр в Гамбурге - в 2015 году жители также выступили против подачи заявки (тогда отрицательный ответ на референдуме дал 51,6, "за" выступили 48,4%).

"Я глубоко сожалею о результатах голосования", - заявил бургомистр Петер Ченчер, добавив, что результаты референдума обязательны к исполнению для власти.

26 сентября Немецкий олимпийский спортивный союз (DOSB) примет решение о том, какого кандидата она выберет для участия в международном тендере - Берлин, Мюнхен или Рейнско-Рурский регион, - сообщает Deutsche Welle.