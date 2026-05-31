1 июня 2026 года празднуется Духов день. Этот праздник плавающий. Он всегда отмечается на следующий день после Троицы и на 51-ый после Пасхи, и всегда выпадает на понедельник.

О чем вспоминают в Церкви 1 июня 2026 года

Сразу после Святой Троицы отмечается праздник Святого Духа. Он напоминает о том, что в Троицу на 12 апостолов сошел Дух Святой.

Благодаря чему они получили удивительные умения, они сразу заговорили на многих языках, что позволило им проповедовать в самых разных странах. Это стало точкой рождения Церкви. В этот день особое внимание отдается Святой Троице как таковой.

Для православия характерно после Великих праздников на следующий день вспоминать как бы «второстепенного», но при этом самого важного персонажа предыдущего дня. Так же и с Троицей.

Впервые этот день стал именоваться днем Святого духа в монастырских типиконах в IX веке. В этот день на богослужении поют особый канон Святому Духу, написанный преподобным Феофаном.

В XIV веке этот день именовался Троицыным, а иконой дня была «Троица» Андрея Рублева. Затем в XVII веке название переходит на предыдущий день, а этот стали именовать Сошествием Святого Духа.

Смысл праздника

Вспоминаются «главные герои» Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Вера в них апостолов стала основанием нашей веры.

Традиции богослужения

Служба этого дня аналогична службам «наутрий» (то есть следующих после праздника дней) двух других Господских двунадесятых праздников высочайшего статуса — Рождества Христова и Богоявления.

Что можно делать 1 июня 2026 года

Следует провести день спокойно, сохраняя присутствие духа. Хорошо побывать в храме. Совершается крестный ход вокруг полей. Женщинам отлично устроить «бабий пир» на воздухе — пикник, на котором поблагодарить Господа за все и немного отдохнуть.

Что нельзя делать 1 июня 2026 года