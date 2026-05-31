Спортивный комментатор Владимир Синицын, известный по работе на телеканале Евроспорт, скончался в Германии от разрыва аорты на 75-м году жизни.

Владимир Синицын также имел звание судьи международной категории по снукеру. В 1989 году Синицын был избран первым президентом Федерации бильярда Латвии, а в 1995 году стал первым чемпионом Латвии по снукеру.

Родился 6 мая 1952 года в городе Кувшиново Калининской области. С трёх лет постоянно проживал в Риге. Окончил физико-математическую школу, Рижский политехнический институт (специальность "Электронно-вычислительные машины"), Латвийский государственный университет (специальность "Журналистика").

С 1981 года Синицын начал работать спортивным комментатором на латвийском телевидении (хоккей, баскетбол). Одновременно трудился в отделе спорта газеты "Советская молодёжь". Один из авторов книги "М-ский треугольник, или чужие здесь не ходят" (о документальных наблюдениях за НЛО и аномальными явлениями).

С 2000 годв Владимир Синицын работал комментатором снукера и покера русскоязычного подразделения телеканала "Eurosport". На латвийском телевидении также работал хоккейным комментатором. С 2005 года - постоянный комментатор снукера на "Eurosport". В 2008 году комментировал на Eurosport церемониию открытия Летних Олимпийских игр, проходивших в Пекине.

До последнего времени Синицын работал комментатором на телеканалах Viasat Sport и Eurosport 1, многие годы он является самым известным голосом снукера на русскоязычном пространстве.