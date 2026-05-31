Ночью местами в Латвии ожидается небольшой дождь, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, в восточных районах местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +9…+14 градусов, но на юго-востоке и местами на морском побережье будет прохладнее - температура воздуха опустится до +5...+8 градусов.

В Риге в ночь на понедельник, 1 июня, будет облачно, без существенных осадков. Ветер - слабый, минимальная температура воздуха составит +12...+14 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +16…+21 градуса.

В Риге днем будет облачно, однако временами будет светить солнце. Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, столбики термометров поднимутся примерно до +20 градусов.