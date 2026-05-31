В Латвии культура вождения находится не на высоком уровне. Бесчисленные аварии, бесчисленные погибшие и пострадавшие. В этом году уже погибли 23 человека, а тяжёлые травмы получили 56 человек.

Весна и лето — это время, когда в дорожном движении можно наблюдать множество велосипедистов. Среди них и самые маленькие. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), в этом году уже 22 ребёнка на велосипедах попали в дорожно-транспортные происшествия. Из них 15 получили травмы. Всего в этом году в ДТП с участием велосипедов пострадали 66 велосипедистов.

Читательница LA.LV Вайра поднимает тему детей — водителей велосипедов. В письме в редакцию она пишет: «У меня есть вопрос о маленьких велосипедистах, которые ещё не достигли 10-летнего возраста, то есть у них нет прав на управление велосипедом. Они ездят на велосипедах без сопровождения родителей. Правил дорожного движения они не знают, создавая ряд опасных для жизни ситуаций. Поскольку по действующим в Латвии правилам они не имеют права находиться на улице, у меня возникает вопрос: действительно ли руководство школ может допускать, чтобы дети таких равнодушных родителей ездили в школу на велосипедах? Если у детей безответственные и равнодушные родители, то какие учреждения всё же должны защищать права этих детей?»

Чтобы выяснить, каковы правила для детей при езде на велосипеде и что родителям было бы желательно обсудить с детьми в начале лета, чтобы они могли безопасно участвовать в дорожном движении на велосипеде, журналисты обратились в Государственную полицию и CSDD.

Как указывают и руководитель департамента коммуникации ГАО «Дирекция безопасности дорожного движения» Мартиньш Малмейстерс, и старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Лина Багдоне, согласно части 4 статьи 24 Закона о дорожном движении, самостоятельно участвовать в дорожном движении на велосипеде лицу в возрасте от 10 до 17 лет разрешено, если у него есть права на управление велосипедом или транспортным средством любой категории. Лицам, достигшим 18-летнего возраста, права на управление транспортными средствами для езды на велосипеде не требуются.

Участвовать в дорожном движении на велосипеде в сопровождении совершеннолетнего лица по тротуарам, велосипедным дорожкам и другим местам дорожного движения, где разрешено только движение велосипедов и пешеходов, детям разрешено независимо от их возраста, а по проезжей части — с семилетнего возраста. В жилых зонах, во дворах многоквартирных домов и в местах, где не ездят механические транспортные средства, детям независимо от их возраста разрешено самостоятельно участвовать в дорожном движении на велосипеде.

Дети, которые ещё не достигли 10-летнего возраста, не имеют права ехать в школу на велосипеде одни. Л. Багдоне также делится статистическими данными: в 2025 году в связи с этим было начато 29 процессов об административных правонарушениях, а в 2026 году до 29 апреля — 2 процесса об административных правонарушениях.

Советы родителям

«Государственная полиция призывает родителей с началом более активного велосипедного сезона уделять особое внимание тому, чтобы дети не только умели ездить на велосипеде, но и понимали, где и как им разрешено участвовать в дорожном движении. Важно правильно объяснить правила — детям независимо от их возраста разрешено самостоятельно ездить на велосипеде в жилых зонах, во дворах многоквартирных домов и в местах, где не ездят механические транспортные средства.

В свою очередь, чтобы ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет мог самостоятельно участвовать в дорожном движении и в других местах, ему необходимы права на управление велосипедом. Одновременно родители должны знать, что дети независимо от возраста могут передвигаться на велосипеде в сопровождении взрослого по тротуарам, велосипедным дорожкам и другим местам, где разрешено движение пешеходов и велосипедистов.

Поэтому в разговорах с детьми важно не только подчёркивать вопросы безопасности, но и чётко обозначать разрешённые места передвижения. Ребёнок должен понимать, почему тротуар или велосипедная дорожка безопаснее проезжей части, а также то, что даже если он умеет ездить, это автоматически не означает, что ему можно делать это в любом месте. Одновременно следует обсудить и основные принципы безопасного поведения — перед пересечением улицы остановиться и убедиться в безопасности, соблюдать сигналы светофора и дорожные знаки, а также избегать резких и непредсказуемых манёвров.

Не менее важны видимость ребёнка и экипировка — родителям следует напоминать об использовании защитного шлема и убедиться, что велосипед находится в технически исправном состоянии, оснащён тормозами, светоотражателями и при необходимости также освещением. Также рекомендуется выбирать яркую или светоотражающую одежду, которая помогает другим участникам движения вовремя заметить велосипедиста. В разговорах следует подчёркивать и необходимость сохранять внимание — во время езды нельзя пользоваться телефоном или слушать громкую музыку в наушниках, так как это существенно снижает способность реагировать на происходящее вокруг».

В свою очередь, CSDD подчёркивает следующие пункты:

• улица — не игровая площадка. В непосредственной близости от проезжей части играть не следует. Особенно важно помнить об этом в жилых зонах, а также во дворах многоэтажных домов. В этих местах пешеходам и велосипедистам разрешено передвигаться по проезжей части по всей её ширине, однако это не означает, что на проезжей части можно пинать мяч или выполнять трюки на велосипеде, мешая движению транспортных средств. Для игр и трюков есть игровые площадки — пользуйтесь ими.

• соблюдать правила. Летом они не отменяются. И летом улицу можно переходить только на зелёный свет и по пешеходному переходу; и летом, какой бы жаркий ни был день, велосипедист должен надевать шлем на голову, а не вешать его на руль. Отправляясь за город, важно также помнить, что правила дорожного движения действуют и в сельской местности. Предположение, что при передвижении по удалённым сельским дорогам правила можно не знать, опасно. При смене среды меняются и угрозы, и риски. За пределами города часто нет ни тротуара, ни велосипедной дорожки, значит, нужно быть внимательными, передвигаясь по обочине или краю проезжей части. При езде по гравийной дороге следует учитывать, что из-за пыли и придорожных кустов видимость может быть снижена, а проезжающие мимо могут поднимать камни с дороги.

• быть вежливыми и ответственными участниками дорожного движения. Лето — время активного отдыха, когда движение меняется. Особенно это ощущается в городах, где при снижении интенсивности движения возрастает разнообразие транспортных средств (средств передвижения). На улицах гораздо больше двухколёсного транспорта — мотоциклов, мопедов, электросамокатов, велосипедов. Также больше и пешеходов, в том числе тех, кто передвигается на роликовых коньках, скейтбордах и т. п. Значит, особенно важно взаимодействовать с другими участниками движения, учитывать не только свои права, но и обязанности в дорожном движении.

• быть внимательными и бдительными. Легко увлечься разговорами с друзьями и не замечать того, что происходит вокруг. Напоминайте «выйти» из телефона, пока участвуете в движении. Недостаток внимания может привести к печальным последствиям.

• быть заметными. Независимо от того, где и на чём мы передвигаемся, и летом возникают условия плохой видимости. Яркое солнце, светящее прямо в глаза, сильные ливни, которые не только затрудняют движение, но и значительно снижают видимость, туман. В таких условиях нужно быть особенно осторожными. Также следует помнить, что и летом есть тёмное время суток, когда обязательно нужно использовать светоотражатели.

Совет родителям — показывайте детям хороший пример. Отправляясь на велопрогулку, надевайте шлемы и сами. Отправляясь на прогулку по городу, не перебегайте улицу на красный свет. Дети наблюдают и учатся у вас. Именно поступки, а не слова — лучший урок.»