Кебабная в сердце Риги - рижане в шоке: иностранцы уверены, что это наше национальное блюдо 7 1912

Наша Латвия
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новая кебабная в центре Риги

В самом центре Риги, в «Домике Сакты» (Saktas namiņš), расположенном по адресу бульвар Бривибас, 32, открылась очередная точка общественного питания.

Однако именно появление там кебабной вызвало бурное обсуждение среди жителей города в социальных сетях. Многие пользователи выразили сожаление по поводу того, что в исторической части столицы становится всё больше заведений быстрого питания, а аутентичная латвийская кухня постепенно утрачивает свои позиции.

Поводом для дискуссии стала публикация в Threads, автор которой обратила внимание не только на внешний вид нового заведения, но и на запахи, распространяющиеся по окрестностям.

«В уютном домике Saktas namiņš открылась ещё одна кебабная. Жаль… Пахнет (точнее — воняет) уже издалека. Иностранцы наверняка уверены, что наше национальное блюдо — это кебаб, потому что в центре Риги, кажется, нет ни одного квартала без кебабной. Грустно…», — написала Даце.

#Рига #социальные сети #еда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
