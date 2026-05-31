В России вложили десятки миллиардов долларов, чтобы продлить жизнь Путину

Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин.

Интерес российского президента Владимира Путина к долголетию и борьбе со старением превратился в РФ в государственный научный приоритет с финансированием около $26 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о масштабной государственной программе "Новые технологии сохранения здоровья", запущенной в 2024 году, имеющей целью развитие технологий продления жизни и снижения смертности. Российские чиновники заявляют, что к 2030 году программа должна "спасти" 175 000 жизней.

В центре программы – несколько направлений. Это генная терапия, направленная на замедление старения клеток, 3D-биопечать тканей и потенциально органов, ксенотрансплантация – выращивание органов с использованием мини-свиней, криотехнологии и другие методы anti-aging-исследований.

WSJ связывает эту тему с давним личным интересом Путина к здоровью и долголетию. В качестве примера приводится диалог Путина и главы КНР Си Цзиньпина, в котором они обсуждают возможность жить до 150 лет.

Российские исследователи уже заявляют об успехах – например, биопечать отдельных тканей, но многие результаты не имеют широкой международной верификации, так как российская наука стала более изолированной от Запада.

WSJ отмечает, что несмотря на масштабные инвестиции, средняя продолжительность жизни мужчин в России остается относительно низкой – около 68 лет. Это значительно меньше, чем в США и странах Западной Европы.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
