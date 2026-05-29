Возраст в паспорте может меняться лишь каждый год, а вот клетка – стареть быстрее или медленнее. Ученые Китая создали новый тип чувствительных молекулярных “часов”, которые обосновывают биологическое старение не по меткам ДНК, а по активности генов. Работа опубликована 27 мая в журнале Nature.

Команда под руководством исследователя старения Вадима Гладышева из Гарвардской медицинской школы проанализировала более 11 тыс. транскриптомов – данные о том, какие гены “включены” и в настоящее время активно работают. В выборку вошли более 25 тканей у четырех видов млекопитающих: мышей, крыс, крабоядных макак и людей.

Такие часы могут предсказывать хронологический возраст, биологическое старение и ожидаемую смертность. “У людей модель также измеряла время до смерти из-за любых причин среди участников крупных исследований здоровья сердца”, – пишет Nature.

Почему это важно? Сейчас одни из самых известных ученых проводят эпигенетические исследования – они наблюдают за химическими метками ДНК, например, метилированием. Но их трудно интерпретировать: они хорошо коррелируют с возрастом и смертностью, но не всегда понятно, какие именно биологические процессы стоят за этим.

Новые “часы” смотрят на активность генов. Это может быть полезнее для учёных: если с возрастом меняется работа конкретных генов, то легче вызвать процессы, которые проявляются со старением, болезнями или долголетием.

Авторы нашли общие признаки старения в разных тканях и разных видах. Среди таких универсальных сигналов – заряд, интерфероновый ответ, работа митохондрий, изменения хроматина и внеклеточного матрикса. Исследователи также выделили гены CDKN1A и LGALS3: их белковые уровни были связаны со смертностью и разнообразными заболеваниями в данных UK Biobank.

Пока это не тест “узнай время своей смерти”. Метод не готов к медицинскому применению и не предназначен для индивидуальных прогнозов в клинике. Но он может ускорить исследование старения: например, помочь быстрее понять, учитывать ли лекарства, диету или другие факторы биологического возраста организма.

“Даже если вы проведете эксперимент на мышах, проверка долговечности жизни мышей займет очень много времени. Если бы у вас было что-то, какой ресурс быстрее бы определил, будет ли ваше лечение эффективным или нет, это было бы очень полезно”, – сказал биолог- природовед Жоао Педро де Магальяйнш из Бирмингемского университета.

Однако такие молекулярные «часы» способны значительно ускорить изучение старения и помочь ученым быстрее оценивать эффективность лекарств, диет и других методов, направленных на продление здоровой жизни.