Почему люди видят вспышки и узоры с закрытыми глазами — объяснение врачей

Дата публикации: 27.05.2026
Изображение к статье: Почему люди видят вспышки и узоры с закрытыми глазами — объяснение врачей

Специалисты Cleveland Clinic объяснили природу визуальных эффектов, которые иногда появляются у людей в темноте при закрытых глазах. Об этом сообщает HuffPost.

Речь идет о так называемых фосфенах — световых вспышках, узорах и цветных образах, возникающих без внешнего источника света. Такие эффекты формируются непосредственно в мозге человека.

По словам врачей, люди могут видеть геометрические фигуры, световые пятна, цветные всполохи или даже движущиеся силуэты.

Эксперты отмечают, что подобное явление встречается довольно часто и обычно не представляет опасности для здоровья. Несмотря на сходство с галлюцинациями, фосфены не связаны с психическими расстройствами и имеют физиологическую природу.

Однако врачи подчеркивают, что в ряде случаев подобные визуальные эффекты требуют внимания. Если они сопровождаются двоением изображения, ухудшением зрения или другими тревожными симптомами, это может указывать на проблемы с сетчаткой, последствия травм головы либо неврологические нарушения. При появлении дополнительных симптомов или резком усилении таких явлений лучше не откладывать консультацию со специалистом.

