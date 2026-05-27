Государственная пограничная охрана Латвии за одни сутки предотвратила 136 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких попыток уже превысило четыре тысячи.

Во вторник латвийские пограничники предотвратили 136 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Государственную пограничную охрану.

По данным ведомства, с начала 2026 года от нелегального пересечения государственной границы были удержаны уже 4132 человека.

Поток мигрантов на белорусском направлении остается одним из крупнейших вызовов для латвийских служб безопасности уже несколько лет подряд.

Из-за продолжающегося давления правительство продлило режим усиленной охраны границы до 30 июня. Особый режим действует в Лудзе, Краславском и Аугшдаугавском краях, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

Власти Латвии продолжают обвинять Беларусь в организации миграционного давления на внешнюю границу Евросоюза.

Ситуация на восточной границе остается напряженной не первый год. Для сравнения: в прошлом году пограничники предотвратили более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

При этом в отдельных случаях мигрантов все же впускали в страну по гуманным соображениям — например, из-за состояния здоровья или других экстренных обстоятельств.

В прошлом году таких случаев было 31, а годом ранее — 26.

На фоне роста числа попыток нелегального пересечения границы Латвия продолжает усиливать меры безопасности, включая дополнительное патрулирование, инженерное укрепление границы и привлечение армии.

Тема охраны восточной границы в последние годы стала для Латвии не только миграционным, но и вопросом национальной безопасности.

Власти неоднократно предупреждали, что миграционные потоки могут использоваться как инструмент гибридного давления против стран Балтии и Евросоюза.