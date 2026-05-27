В Евросоюзе стартовали переговоры о новом многолетнем бюджете, который может превысить два триллиона евро. Латвия и другие страны Балтии рассчитывают добиться дополнительного финансирования на безопасность, инфраструктуру и проект Rail Baltica.

В Евросоюзе начинается один из самых напряженных и важных политических процессов ближайших лет — переговоры о новом многолетнем бюджете ЕС, сообщают общественные СМИ. Речь идет о распределении почти двух триллионов евро на следующие семь лет.

Уже сейчас в Брюсселе четко обозначились два лагеря с противоположными интересами. С одной стороны — так называемые «бережливые страны», которые не хотят увеличивать общий бюджет Евросоюза. В эту группу входят, в частности, Германия, Франция и Швеция.

С другой — страны, называющие себя «друзьями сплочения». Это государства Балтии, Восточной и Южной Европы, которые выступают за более крупный бюджет и сохранение масштабного финансирования регионов.

Для Латвии переговоры имеют особое значение. Рига рассчитывает добиться дополнительных средств на укрепление инфраструктуры, безопасность границы и развитие транспортных проектов.

Одним из ключевых вопросов остается дальнейшее финансирование Rail Baltica.

На фоне войны в Украине и роста военных угроз тема инфраструктуры в Балтии все чаще рассматривается не только как экономическая, но и как часть общей безопасности региона. Парламентский секретарь МИД Латвии Артём Уршульский заявил, что страна будет добиваться включения в бюджет особых приоритетов для восточной границы ЕС и оборонных инвестиций.

Тем временем страны-доноры все активнее требуют сократить традиционные расходы и перераспределить деньги на новые задачи. Швеция уже прямо заявила, что ЕС нужен «лучший, а не больший бюджет».

Дания занимает чуть более гибкую позицию, но также выступает против дальнейшего роста расходов на традиционные направления, включая поддержку сельского хозяйства. Вместо этого северные страны хотят сосредоточиться на финансировании обороны, поддержки Украины и повышения конкурентоспособности Европы.

Фактически Евросоюз сейчас пытается решить сложную задачу: одновременно усиливать оборону, финансировать помощь Украине, поддерживать климатическую политику и при этом сохранять прежние программы развития регионов.

Для стран Балтии исход этих переговоров может напрямую повлиять на объем будущих инвестиций в транспорт, энергетику и безопасность.

В июне лидеры стран ЕС впервые перейдут от общих принципов к обсуждению конкретных сумм.

Дополнительное давление на переговоры пытается оказывать и Европарламент. Хотя влияние депутатов на многолетний бюджет ограничено, Европарламент уже потребовал увеличить его как минимум на 10% и намекает на готовность затягивать процесс согласования.

Переговоры по бюджету ЕС традиционно считаются одними из самых сложных в европейской политике и обычно сопровождаются жесткими конфликтами между странами-донорами и государствами, получающими больше средств из европейских фондов.