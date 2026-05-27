Утро для жителя Огрского края закончилось аварией еще до выезда в Ригу. На светофоре в его автомобиль врезалась водительница, которая, по предварительной версии, не заметила ни красный сигнал, ни стоящую впереди машину из-за яркого солнца.

Серьезная авария произошла во вторник утром в Огре возле пешеходного перехода. Автомобиль Nissan врезался в стоявший на красный сигнал светофора Audi.

После удара на дороге остались разбросанные осколки стекла, а у Audi оказалось полностью выбито заднее стекло.

Водитель Audi Элмар рассказал, что ехал в сторону Риги и остановился у стоп-линии, когда загорелся красный свет. По словам мужчины, водительница ехавшего позади автомобиля позже объяснила, что ее ослепило солнце.

«Якобы солнце светило в светофор, и она не заметила, что я стою впереди», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) Элмарс.

Он вспоминает, что успел понять: столкновения избежать уже не получится.

«Я уже видел, что она едет и не остановится — будет удар», — говорит водитель.

Сила столкновения оказалась значительной — Audi отбросило вперед примерно на 20 метров. По словам Элмара, это может свидетельствовать о том, что водитель Nissan практически не тормозила перед ударом.

Особенно мужчину пугает мысль о том, что незадолго до аварии он отвез детей в детский сад.

«Учитывая серьезные повреждения автомобиля, повезло, что на заднем сиденье никого не было», — отметил он.

После аварии водительница Nissan находилась в состоянии шока, однако смогла оформить необходимые документы. Позже женщину отправили в больницу на обследование.

С места происшествия поврежденный Nissan увез эвакуатор. Audi остался на обочине до приезда владельца, а полицейские прикрепили к машине сигнальную ленту, чтобы окружающие не приняли автомобиль за брошенный.

История в Огре вновь напомнила, насколько опасным может быть яркое солнце для водителей — особенно утром и вечером, когда свет падает под низким углом и ухудшает видимость светофоров, пешеходов и стоящих автомобилей.