Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мужчина только отвез детей в садик: через несколько минут его Audi протаранили у светофора 0 410

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Поврежденный автомобиль на улице
ФОТО: скриншот видео TV3

Утро для жителя Огрского края закончилось аварией еще до выезда в Ригу. На светофоре в его автомобиль врезалась водительница, которая, по предварительной версии, не заметила ни красный сигнал, ни стоящую впереди машину из-за яркого солнца.

Серьезная авария произошла во вторник утром в Огре возле пешеходного перехода. Автомобиль Nissan врезался в стоявший на красный сигнал светофора Audi.

После удара на дороге остались разбросанные осколки стекла, а у Audi оказалось полностью выбито заднее стекло.

Водитель Audi Элмар рассказал, что ехал в сторону Риги и остановился у стоп-линии, когда загорелся красный свет. По словам мужчины, водительница ехавшего позади автомобиля позже объяснила, что ее ослепило солнце.

«Якобы солнце светило в светофор, и она не заметила, что я стою впереди», — рассказал передаче Degpunktā (ТВ3) Элмарс.

Он вспоминает, что успел понять: столкновения избежать уже не получится.

«Я уже видел, что она едет и не остановится — будет удар», — говорит водитель.

Сила столкновения оказалась значительной — Audi отбросило вперед примерно на 20 метров. По словам Элмара, это может свидетельствовать о том, что водитель Nissan практически не тормозила перед ударом.

Особенно мужчину пугает мысль о том, что незадолго до аварии он отвез детей в детский сад.

«Учитывая серьезные повреждения автомобиля, повезло, что на заднем сиденье никого не было», — отметил он.

После аварии водительница Nissan находилась в состоянии шока, однако смогла оформить необходимые документы. Позже женщину отправили в больницу на обследование.

С места происшествия поврежденный Nissan увез эвакуатор. Audi остался на обочине до приезда владельца, а полицейские прикрепили к машине сигнальную ленту, чтобы окружающие не приняли автомобиль за брошенный.

История в Огре вновь напомнила, насколько опасным может быть яркое солнце для водителей — особенно утром и вечером, когда свет падает под низким углом и ухудшает видимость светофоров, пешеходов и стоящих автомобилей.

×
Читайте нас также:
#ДТП #детский сад #водители #автомобили
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ночью в узких улочках Риги... Иконка видео
Изображение к статье: Обучение детей ПДД
Изображение к статье: Полиция Елгавы
Изображение к статье: Утка на озере

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом
Дом и сад
Изображение к статье: Беспилотник
Бизнес
Изображение к статье: Наталья Водянова станет мамой в шестой раз
Lifenews
Изображение к статье: Побитый белый Volkswagen
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как вкусно засолить скумбрию: готовим за несколько часов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Летняя мода 2026 года.
Люблю!
Изображение к статье: Растения, которые не стоит сажать рядом
Дом и сад
Изображение к статье: Беспилотник
Бизнес
Изображение к статье: Наталья Водянова станет мамой в шестой раз
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео