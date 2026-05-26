В Алуксне ветер унес плот с людьми в озеро — спасателям пришлось проводить операцию на воде

Дата публикации: 26.05.2026
Утка на озере
ФОТО: LETA

В Алуксне спасателям пришлось проводить операцию на озере после того, как сильный ветер унес плот с двумя людьми от берега. Пострадавших удалось быстро доставить на сушу.

В понедельник днем в Алуксне сильный ветер вынес в озеро плот, на котором находились два человека.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасателям пришлось использовать лодку, чтобы добраться до людей и доставить их обратно на берег.

Операция заняла менее получаса.

Инцидент произошел на фоне усиливающегося ветра, который в последние дни ощущается во многих регионах Латвии. Спасатели регулярно напоминают, что даже на сравнительно небольших озерах сильные порывы могут быстро унести плавсредство от берега.

Особенно опасными становятся самодельные плоты и легкие конструкции, которыми сложно управлять при боковом ветре.

Помимо происшествия в Алуксне, за последние сутки пожарным пришлось выезжать и на ряд других вызовов.

На улице Бикерниеку в Риге произошло задымление в производственном здании — на первом этаже горел деревянный поддон площадью три квадратных метра. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались три человека.

Также сотрудники ГПСС выезжали на тушение пожара в жилом доме, возгорания оставленной без присмотра еды на плите, мусора и строительного вагончика.

Всего за сутки служба получила 38 вызовов. Из них 12 были связаны с пожарами, 23 — со спасательными работами, еще три оказались ложными.

Сейчас спасатели призывают жителей особенно осторожно вести себя у воды и учитывать погодные условия, поскольку в ближайшие дни в Латвии ожидается усиление ветра.

#пожар #погода #ветер #Латвия #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
