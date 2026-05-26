Служба государственной безопасности просит начать уголовное преследование четырех человек, подозреваемых в поджогах объектов железнодорожной инфраструктуры Латвии в интересах России. Следствие считает, что исполнители снимали результаты атак на видео и отправляли отчеты заказчику через Telegram.

Служба государственной безопасности (СГБ) 21 мая попросила прокуратуру начать уголовное преследование в отношении четырех человек по делу о поджогах объектов латвийской железной дороги.

По данным следствия, поджоги совершались в интересах России.

Троих подозреваемых в январе задержали сотрудники Государственной полиции совместно со СГБ. Еще один фигурант дела к тому моменту уже находился в тюрьме за другие преступления. По версии следствия, он выполнял роль посредника — искал исполнителей и координировал оплату заданий.

Сейчас все подозреваемые находятся под арестом.

В ходе расследования были установлены четыре случая поджога железнодорожных объектов в Риге. Три эпизода произошли осенью прошлого года, еще один — в январе этого года.

Следствие считает, что основной исполнитель лично поджег распределительный электрический шкаф и один релейный шкаф. Для других атак он привлекал помощников.

Уничтоженные объекты отвечали за железнодорожное освещение и системы управления движением поездов.

Особое внимание в деле привлек способ отчетности перед заказчиками. По информации СГБ, поджоги снимались на видео, после чего записи отправлялись через Telegram как подтверждение выполнения задания.

Фактически речь идет уже не просто о вандализме или диверсии ради хулиганства, а о целенаправленных действиях против критически важной инфраструктуры.

Первоначально уголовные процессы расследовала Государственная полиция как дела об уничтожении имущества. Однако позже, после появления доказательств возможной связи с иностранным государством, расследование передали СГБ.

Подозреваемым вменяют статьи о пособничестве иностранному государству в деятельности против Латвии, а также об умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Это уже не первое подобное дело за последние месяцы.

Ранее СГБ просила начать уголовное преследование двух граждан Латвии 1999 и 2006 годов рождения, которых также обвиняют в поджогах железнодорожной инфраструктуры в интересах России.

По версии следствия, они поджигали релейные шкафы, распределительные шкафы освещения и дизельный локомотив, используя топливо и спички.

Общий ущерб по тому делу оценен более чем в 372 тысячи евро.

На фоне войны в Украине и роста гибридных угроз тема защиты инфраструктуры становится для стран Балтии одной из ключевых в сфере внутренней безопасности. Железная дорога рассматривается как стратегически важный объект, связанный не только с экономикой, но и с вопросами обороны и логистики.