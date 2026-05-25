В Петербурге бывшего военного (на фото) отправили в СИЗО на два месяца по обвинению в покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина напал на свою экс-возлюбленную в квартире — нанёс ей ножом не менее пяти ударов, выстрелил из сигнального оружия и облил кислотой.

Также стало известно, что до этого мужчина год преследовал свою жертву.

Ожоги для любимой

Вечером 23 мая в Петербурге, в квартире на Железноводской улице бывший военный Сергей М. облил кислотой свою экс-возлюбленную Анастасию. По версии правоохранителей, изувер не менее пяти раз ударил её ножом в руки и ноги, выстрелил из сигнального пистолета в область коленного сустава, а затем облил девушку кислотой, попав на места, где расположены жизненно важные органы — ткани, сосуды, нервы.

«Свой преступный умысел на убийство мужчина не довёл до конца по независящим от него обстоятельствам в связи со своевременным оказанием потерпевшей медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе петербургского Следственного комитета.

Уже 24 мая Василеостровский районный суд отправил Сергея М. в СИЗО на два месяца, его обвиняют в покушении на убийство.

У Анастасии диагностированы ожоги 32% тела, в том числе 2 и 3 степени, из них 18% — это голова, шея, грудь, конечности. Кроме того, химические ожоги конъюктивы 4 степени, роговицы 3 степени и век 1 степени.

Сергей М. возражал против заключения его под стражу, объясняя суду, что не согласен с квалификацией его действий, так как умысла на причинение смерти у него якобы не было.

Также молодой человек пожаловался суду, что ему не предоставили обещанную медицинскую помощь — у него повреждено лицо, вероятно, на него попали брызги кислоты.

Без сожаления

Ещё до задержания, подозреваемый сознался в жестоком нападении на Анастасию. В комментариях к материалу одного из СМИ он прямо со своего аккаунта в соцсетях написал: «Я не хотел с ней ничего возобновлять! С падшей что-то восстанавливать ужас какой. Всё довёл, её никто не хотел убивать. Всё задуманное было сделано. Даже чуть с перебором... К сожалению».

На личной странице Сергея М. красуются фотографии татуировок и алкоголя.

Анастасия в своих соцсетях немало рассказывала о своих закончившихся отношениях с бывшим возлюбленным. Так, 29 ноября 2025 года она выложила пост со словами: «Я вышла из отношений. Откровенно — я устала перемывать эту тему. Когда-то же это должно закончиться».

Подводя итоги года, она написала «делала так, как хотели и говорили другие, а не так, как думала и хотела сама. Пыталась оправдать чужие ожидание — и не оправдывала. Становилась лишней. Становилась крайней. Чужой. Дикой».

Оказалось, что даже после разрыва бывший продолжал её преследовать — писал, присылал цветы и подарки. Анастасия просила оставить её в покое, но без толку...